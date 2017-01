Concerto de Ano Novo no S. Carlos é uma "viagem entre Paris e Viena"

O maestro britânico David Parry estreia-se esta terça-feira no Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC) ao dirigir o concerto de Ano Novo, que é apresentado como uma "viagem entre Paris e Viena", com um programa "dominado por compositores franceses".

O concerto é protagonizado por Susana Gaspar, Maria Luísa de Freitas e pelo Coro do TNSC, acompanhados pela Orquestra Sinfónica Portuguesa. O programa é "dominado por compositores franceses, como Bizet, Offenbach ou Poulenc", e ainda pelo compositor austríaco Johann Strauss, "cujo repertório seleccionado tão bem se enquadra no ambiente festivo de um concerto de Ano Novo", diz o TNSC.

A peça L'Arlésienne, composta por Georges Bizet, abre o concerto, que inclui também Gloria, de Francis Poulenc, o coro de abertura do primeiro acto, Vers tes autels, Jupin, da opereta La Belle Helène, de Jacques Offenbach, e ainda o dueto Barcarolle, da ópera Os Contos de Hoffmann, do mesmo compositor.

Do programa fazem ainda parte a Valsa do Imperador, o coro do terceiro acto da opereta O Barão Cigano, a ária de Rosalinde e o final do segundo acto da opereta cómica O Morcego, todos de autoria do compositor austríaco Johann Strauss.

David Parry, que pela primeira vez dirige no teatro lírico lisboeta, "é um maestro especialista em repertório operático", afirma o director artístico do TNSC, Patrick Dickie, acrescentando: "Estou certo, dirigirá de forma soberba a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos".

O maestro britânico, de 67 anos, é, segundo informação do TNSC, "reconhecido pelo seu vastíssimo repertório operático, concertístico e sinfónico, bem como pela sua interpretação de composições menos conhecidas do público e, consistentemente, por uma abordagem diferente de repertório já estabelecido".

Parry dirige frequentemente orquestras como a Filarmónica de Londres, a Orquestra Filarmonia e a Filarmónica Real, a Orquestra Sinfónica da Cidade de Birmingham, a Sinfónica de Halle, a Orquestra da Academia de St. Martin-in-the-Fields e a Orquestra de Câmara Inglesa.

Na temporada de 2016/17, Parry vai dirigir a ópera Os Contos de Hoffmann, em Wuppertal, na Alemanha; a ópera cómica La scala di seta, de Gioachino Rossini, para a Ópera Escocesa; a ópera Il turco in Algeri, de Rossini, no Festival Garsington Opera, em Oxfordshire; e, em Maio próximo, um programa diversificado para o Maggio Musicale Fiorentino, em Florença, Itália.

