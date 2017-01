Casa da Música e Ageas Portugal criam Prémio Novos Talentos

A Casa da Música e a seguradora Ageas Portugal associaram-se para a criação do Prémio Novos Talentos com o objectivo de incentivar o trabalho de músicos emergentes e de "elevado potencial artístico" nas áreas da criação, interpretação e desempenho em palco.

PUB

Promover projectos artísticos de "reconhecida qualidade" junto do público é outro dos objectivos deste prémio, que já tinha sido anunciado pela Casa da Música no final do ano passado, mas cujo figurino foi agora divulgado pelos organizadores, em comunicado.

Podem ser candidatados a este prémio projectos musicais de músicos com idade inferior ou igual a 35 anos, com nacionalidade portuguesa ou residência fixa em Portugal, com excepção de "projectos que, de forma inequívoca, tenham génese ou carácter português, podendo, nestes casos, integrar músicos de outras nacionalidades", explica a instituição portuense.

PUB

O prémio é de "total abrangência", podendo os projectos a concurso ser de todos os tipos ou estilos musicais, e integrar qualquer obra, instrumento, tecnologia ou meio de expressão artística.

Os candidatos apresentam-se em concertos no ciclo Novos Talentos da programação da Casa da Música nas áreas da música de câmara, fado e jazz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O calendário do Prémio Novos Talentos terá 22 concertos, até 5 de Maio de 2018, e começa já esta terça-feira, às 19h30, com as actuações da flautista Mafalda Carvalho e do trombonista Marco Rodrigues, ambos vencedores do nível superior do Prémio Jovens Músicos/Antena 2.

Ao longo do ano, o concurso desenrola-se em duas fases: a de selecção, com os projectos musicais a serem apresentados em concerto; e a fase final, com os três candidatos mais bem classificados a actuarem num concerto final. A apreciação das actuações caberá ao público, num boletim de voto a distribuir em cada espectáculo.

Ao vencedor será atribuído o prémio pecuniário de 5.000 euros.

PUB