Publicação no Facebook que chamou “fascistas” a apoiantes de Trump foi censurada... e recuperada

Um jornalista inglês, Kevin Sessums, foi censurado pelo Facebook depois de ter dito que os apoiantes de Trump eram um "grupo de fascistas nojentos". Foi banido da rede social durante 24 horas, a começar no dia 29 de Dezembro, e a sua publicação foi removida. Entretanto, o Facebook já recuperou o post.

Sessums, conhecido pelos seus perfis para a VanityFair, partilhou o post do analista político do canal ABC, Matthew Dowd, que contava que nas últimas horas tinha recebido várias ofensas da parte dos apoiantes de Trump: “Nas últimas horas fui chamado, pelos apoiantes “cristãos” de Trump de judeu, maricas e atrasado mental. Para clarificar: um católico divorciado”, escreve o diário britânico The Guardian.

In the last few hours i have been called by lovely "christian" Trump fans: a jew, faggot, retard. To set record straight: divorced Catholic — Matthew Dowd (@matthewjdowd) 29 de dezembro de 2016

Com base nessa publicação, Sessums escreveu outra, na qual comentou que quem votou em Donald Trump está a cooperar com "esses trolls intolerantes e virulentos". E acrescentava que "os seguidores de Trump são um grupo de fascistas nojento". O jornalista escreveu ainda que Matthew Dowd "teve sorte" porque não recebeu ameaças de morte como Kurt Eichnwald. "Ou talvez tivesse recebido, mas se tivesse recusado a admitir. Se você votou em Trump, continua a apoiá-lo e pensa que é melhor do que esses trolls intolerantes e virulentos, não é. O seu silêncio permite que continuem a fazer o que têm feito na campanha racista de Trump e Bannon. Escondido detrás de uma camada de verniz civilizado é o seu apoio ao fascismo que eu considero mais perigoso. Já estamos fartos de vos descrever como colaboradores. Sejamos directos: vocês são fascistas oligárquicos russo-americanos", escreveu ainda Sessums.

Pouco tempo depois, o jornalista recebeu uma mensagem na rede social a dizer que a sua publicação tinha violado os padrões da comunidade e que não só tinha sido removido como estava impedido de usar a rede social durante 24 horas. Ao Guardian, Sessums disse que considera a atitude do Facebook “censura arbitrária”. “Fiquei tipo ‘Esperem um minuto, agora tenho de ter cuidado com o que digo sobre Trump?’”. Para Sessums, a interdição temporária foi muito significante porque ele usa a sua página de Facebook como “um blogue pessoal” e as suas publicações têm sido maioritariamente políticas desde a eleição de Trump.

I shared @matthewdowd post on @facebook that told of his being trolled by Trumpsters. I called them fascists & FB blocked me for 24 hrs. — Kevin Sessums (@kevsessums) 30 de dezembro de 2016

Depois de ter sido contactado pelo diário inglês The Guardian e da onda de apoio que Sessums recebeu, o Facebook “reavaliou [a situação] e recuperou” o post original, levantando a interdição do jornalista da revista FourTwoNine, sobre cultura e lifestyle. "Lamentamos este erro", disse um porta-voz da rede social. "Esta publicação foi removida devido a um erro e restaurada assim que pudemos investigar".

Os padrões da comunidade proibem explicitamente as "ameaças directas" e o "discurso que incentive o ódio". Mas o que aconteceu, em Novembro, contraria isso. É que ainda que discurso de Trump sobre os muçulmanos pudesse ser catalogado como um discurso que apela ao ódio, os administradores da rede social consideraram que "as implicações de serem removidos seriam demasiado drásticas”, explicou um porta-voz da multinacional, recorda o The Wall Street Journal.

Esta foi apenas mais uma decisão do Facbook que suscitou dúvidas aos utilizadores ao longo do ano de 2016. A histórica fotografia da "Menina de Napalm" que foi censurada por conter nudez e levou ao encerramento da página do jornal norueguês que a partilhou, foi um dos exemplos. Em Outubro, o Facebook afirmou que ia alterar as directivas da comunidade de modo a torná-las mais flexíveis, permitindo publicações que antes seriam eliminadas, desde que tenham "interesse jornalístico".

