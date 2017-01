Vento forte derruba árvores e causa danos em telhados em Gouveia

Um episódio de vento forte registado esta segunda-feira na aldeia de São Paio, no concelho de Gouveia, distrito da Guarda, provocou quedas de árvores e de muros e causou danos em telhados, disse à agência Lusa fonte autárquica.

"Foi uma situação muito local e tudo indica que tenha sido um 'minitornado'. Foram dez segundos de pavor. Alguns [habitantes] dizem que parecia um avião a despenhar-se e outros que parecia um camião a rebolar na estrada", contou à Lusa a presidente da Junta de Freguesia de São Paio, Glória Lourenço.

Segundo a autarca, o episódio ocorreu pouco depois das 18h, apenas numa zona da aldeia, e causou danos materiais numa extensão de cerca de um quilómetro. "Passou pelo campo de futebol e derrubou totalmente o muro de protecção, destelhou casas, arrancou chaminés, derrubou algumas árvores, cedros e pinheiros enormes, que caíram sobre os fios da electricidade e provocaram o corte de energia eléctrica", disse Glória Lourenço.

Tratou-se de um fenómeno nunca visto na aldeia de São Paio, relatando a presidente da junta que o vento "cortou as árvores como se fosse uma motosserra".

Os prejuízos ainda não estão apurados, tarefa que irá ser realizada na terça-feira durante o dia, com a colaboração de elementos da Câmara Municipal de Gouveia e do serviço de Protecção Civil, indicou. "Hoje só conseguimos ver as situações que nos foram indicadas pelos proprietários", explicou a responsável, referindo que na área atingida encontram-se "muitas casas de emigrantes que estão desabitadas" e só durante o dia é que poderão ser verificados outros eventuais estragos.

Após o alerta, estiveram em São Paio elementos da PSP, da GNR, da Protecção Civil e dos Bombeiros Voluntários de Gouveia, entre outras entidades, que desimpediram as vias, retiraram as árvores e restabeleceram a energia eléctrica na área atingida, tendo a situação ficado normalizada cerca das 21h.

"Não há feridos e não houve necessidade de realojar ninguém", adiantou a presidente da Junta de Freguesia.

