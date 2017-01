Chuva, vento forte e agitação marítima em seis distritos

Seis distritos de Portugal continental estão, esta segunda-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, chuva e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Beja, Faro e Coimbra estão sob aviso amarelo devido à previsão de vento do quadrante sul, com rajadas até 80 quilómetros por hora, em especial na faixa costeira. O aviso de vento para aqueles três distritos vai estar em vigor entre as 12h e as 21h desta segunda-feira.

O IPMA colocou também os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal em alerta amarelo entre o mesmo horário devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, ondas de sudoeste com quatro metros e vento do quadrante sul, com rajadas da ordem dos 80 quilómetros, em especial na faixa costeira.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser fortes a partir da tarde no litoral oeste a sul do Cabo Mondego, e sendo fracos e pouco frequentes nas regiões do interior.

A previsão aponta ainda para a possibilidade de ocorrência de trovoada nas regiões do litoral Centro e Sul a partir da tarde e queda de neve acima de 1200/1400 metros, subindo a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da manhã.

O instituto prevê ainda vento moderado predominando de sueste, soprando moderado a forte no litoral, por vezes com rajadas até 80 quilómetros por hora em especial a sul do Cabo Mondego, e forte nas terras altas com rajadas até 90 quilómetros por hora e subida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do tempo, em Lisboa e Porto vão oscilar 9 e 14 graus Celsius, em Vila Real entre 2 e 7, em Viseu entre 3 e 9, em Bragança entre -1 e 9, na Guarda entre 1 e 7, em Coimbra entre 9 e 13, em Santarém entre 9 e 14, em Castelo Branco entre 3 e 11, em Évora entre 6 e 14, em Beja entre 7 e 14 e em Faro entre 13 e 18.

