A primeira bebedeira

Hoje há muita gente a descobrir que uma ressaca pode demorar dois dias. Não existe consolação: nada aumenta as ressacas mais do que envelhecer. 2017 será pior que 2018 mas isso nada será comparado com o que nos espera em 2019. E por aí sucessivamente, até cairmos mortos.

Os jornais do Reino Unido, da Dinamarca e (admite-se) da Hungria estão cheios de páginas inflamadas acerca dos maus hábitos alcoólicos dos jovens compatriotas. Segundo um estudo da OCDE são estes três países que têm maiores percentagens de jovens bêbados de 15 anos. O critério até é severo: basta ter estado embriagado pelo menos duas vezes ao longo da vida para ir para o topo da tabela. As percentagens respectivas são 38, 34 e 33 (raparigas) e 39, 41 e 28 (rapazes).

Consultaram-se 27 países. A média das raparigas é 24% e a dos rapazes é 27%. Poderia ser pior. Afinal três quartos destes jovens só apanharam uma ou nenhuma bebedeira ao longo de 15 anos de vida. Os que apanharam uma aprenderam e, até ver, nunca mais foram na cantiga. Outros houve que nem da primeira piela precisaram.

Os quatro países com a juventude mais sóbria e ajuizada são liderados pela Roménia (12/30 com os rapazes a compensar à grande a indiferença das raparigas). Seguem-se o Luxemburgo (14/15), a Itália (14/19) e, com um belo quarto lugar, Portugal com 15/18.

Tínhamos fama de sermos um país de bêbados mas livrámo-nos dela graças à paciência dos nossos 15 year olds. Só têm de esperar mais um ano para beberem vinho e cerveja à fartazana. Viva!

