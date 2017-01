PSD-Porto confirma que Álvaro Almeida é "um bom nome" para a câmara

Há pouco mais de um mês, o PÚBLICO noticiava que o combate autárquico, no Porto, poderia vir a ser protagonizado por dois independentes: Rui Moreira e Álvaro Almeida. "Há algum tempo que se fala na possibilidade de os sociais-democratas fazerem frente a Rui Moreira, no Porto, com outro independente. A escolha está feita. Chama-se Álvaro Almeida e é ex-presidente da ERS", concretizava o jornal, dias depois.

Hoje, Bragança Fernandes, líder da distrital do Porto do PSD, reconheceu em declarações à TSF que o nome está escolhido e que vai falar com o professor e independente nos próximos dias para "convidá-lo" e "ver se ele aceita ou não".

"Acho um belíssimo nome. É um nome de que gosto, é um académico, um homem que não está ligado a um partido, pode recolher votos dos outros partidos. É um homem que não tem nada a temer. É um homem sério, um homem bom, com um currículo fantástico", acrescentou Bragança Fernandes.

Questionado pela jornalista Guilhermina Sousa, da TSF, sobre se será um candidato à altura para derrotar Rui Moreira, que tem o apoio do CDS e do PS, Bragança Fernandes respondeu: "É um candidato para lutar com toda a abertura com o doutor Rui Moreira (...) Agora, ganhará quem o povo entender". Álvaro Almeida não quis comentar esta notícia.

Ao que o PÚBLICO apurou, a escolha de Álvaro Almeida foi debatida internamente pelas estruturas do partido. O candidato à Assembleia Municipal e o mandatário também já estarão pensados. António Tavares, Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Invicta, deverá acompanhar o independente como candidato à Assembleia Municipal. E Rui Rio, ex-presidente da câmara e antigo apoiante de Rui Moreira, deverá ser chamado a dar o seu apoio, sendo convidado para mandatário da candidatura.

