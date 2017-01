O ano das consequências

Gostamos pouco de surpresas quando não gostamos delas. Há um ano não acreditávamos que Trump seria Presidente dos Estados Unidos. Não ousámos prever uma saída da Europa. Recusámos acreditar que o terror passasse de Paris. Olhámos para o lado quando nos falaram da Síria. Não imaginámos que a banca italiana ou alemã tremesse. Não pensámos no Brasil, na Venezuela ou em Angola. Ignorámos a Turquia. E vejam tudo o que aconteceu.

Agora que abrimos a porta a 2017, como o Luís Afonso fez na belíssima capa de hoje do PÚBLICO, assustamo-nos com o que virá. Vamos marcando as datas na memória: eleições na Holanda; depois em França e na Alemanha; a posse de Trump já no dia 20. Anotamos as dúvidas: o avanço da Rússia e da China, Estados iliberais que ganham força; a imprevisibilidade do Daesh (e da resposta desta nova América ou da velha Europa); a resiliência do acordo com o Irão ou do das alterações climáticas; o destino dos tratados de livre comércio. E sublinhamos as certezas: de que o euro vai ser testado nos seus fundamentos políticos; de que o mundo, este ano, será mais fechado, consequência dos muros que se ergueram em 2016.

No ano que passou, o liberalismo foi posto sob um duro teste de stress, resultado do modo como os governos (não) lidaram com os efeitos do mundo aberto que eles próprios construíram. Caíram sobre eles maiores dependências, maiores desigualdades, mais conflitos, pouco crescimento. E uma crescente impotência na resolução dos problemas dentro de cada fronteira. O mundo livre não soube vender as suas vitórias e acabou preso nas suas consequências.

Num aparente contra-senso, enquanto votava o regresso dos muros, o mesmo mundo livre saltava todos os outros que lhe apareciam à frente. A tecnologia, a internet, o comércio, a indústria, nada disto sofreu o mais pequeno abalo.

Em síntese, foi assim 2016: vivemos o novo dia-a-dia como se este não tivesse retorno, mas usámos a democracia para o questionar. Provámos que a democracia está de boa saúde, mas pusémos em stop o seu motor.

Chegou agora o ano novo. Optimista, pessimista? Relendo as nove personalidades nacionais que ouvimos nesta primeira edição do ano, temos um copo meio vazio, porque o optimismo parece uma palavra em desuso. Mas temos também um copo meio cheio: quem nos dirige está bem consciente do que aconteceu no mundo nos últimos 365 dias e com a certeza de que este já não será um ano de imprevistos, mas o ano das consequências. Agarre-se à cadeira, sim. Mas confiante. Como sabe, é nestes momentos que os portugueses melhor sabem reagir. Seja bem-vindo a 2017.

