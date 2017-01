Costa "confundiu os críticos" e superou as expectativas, avalia o Financial Times

“Um ano depois, António Costa regista níveis de popularidade que outros líderes de centro-esquerda na Europa apenas podem sonhar”. Esta é uma das conclusões do Financial Times (FT) em relação ao primeiro ano de governação do PS, afirmando que a solução governativa em Portugal que tomou posse em Novembro de 2015 superou todas as expectativas.

O artigo do jornal britânico, assinado pelo correspondente em Lisboa, o jornalista Peter Wise, parte de declarações de Pedro Passos Coelho, quando o presidente social-democrata falou de “uma casa em chamas”, para afirmar que, até agora, “não houve fogo” e que a “sua [de António Costa] aliança anti-austeridade” manteve-se “firme”. Isto apesar do cepticismo do líder da oposição, dos credores internacionais, dos mercados financeiros e das agências de rating.

Estas dúvidas em torno de Costa centram-se, segundo o FT, principalmente no modesto crescimento económico que é “muito pouco para tornar sustentável a dívida pública em excesso de 130% do PIB”, e a fragilidade do sector bancário. Porém, o primeiro-ministro português tem “indubitavelmente registado um desempenho que superou as previsões iniciais para o seu Governo de minoria socialista, que depende dos votos parlamentares dos radicais do Bloco de Esquerda e da linha dura do Partido Comunista”.

E para a superação destas expectativas contribuiu, recorda o diário financeiro, a aprovação de dois Orçamentos do Estado por Bruxelas e o facto de ter evitado sanções da Comissão Europeia pelo Procedimento por Défice Excessivo. Défice esse que, segundo as previsões do FMI, ficará “confortavelmente abaixo dos 3%”, o “nível mais baixo em 42 anos de democracia”.

O FT sublinha ainda que o desemprego passou dos 12,6% para cerca de 10%, tendo sido criados 90 mil novos postos de trabalho, de acordo com as estimativas do Governo. Também em relação ao investimento os primeiros receios não se confirmaram: “Nem mesmo a pressão da esquerda para reestruturar a dívida ou endurecer as leis laborais tem assustado as grandes companhias estrangeiras incluindo a Volkswagen, a Continental e a Bosch, que aumentaram o seu investimento”.

Costa conseguiu atingir os actuais níveis de popularidade e resultados no consumo privado devido, em grande parte, à reversão “das medidas de austeridade durante o programa de ajustamento em 2011-2014. Agiu rapidamente para recuperar os orçamentos do sector público, horário laboral, férias e pensões estatais para os níveis pré-resgate", escreve o FT.

No entanto, e citando o economista-chefe da Berenberg, Holger Schmieding, “infelizmente, esta é a forma errada para atrair investimento suficiente para colocar a economia a crescer a um ritmo próximo de, por exemplo, Espanha“, avisa o FT.

