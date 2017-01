Cartas ao Director

Falhou a família, a escola, os professores…

Entrou a 27 de Dezembro em vigor a nova Lei do Atendimento Prioritário (Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de Agosto), que “institui a obrigatoriedade de prestar atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas idosas, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo, para todas as entidades públicas e privadas que prestem atendimento presencial ao público”. A entidade que não prestar atendimento prioritário, encontrando-se a isso obrigada, incorre na prática de uma contra-ordenação punível com coima de 50 a 1000 euros.

Quando falha a boa educação, o bom senso, a ética, o respeito pelo outro, a consideração pelo próximo, e são necessárias medidas que imponham regras de urbanidade e a consequente multa em caso de incumprimento, quer dizer que falhou muita coisa. E muitas mais vão falhar porque em lugar de a “sociedade” apostar em valores e em comportamentos éticos, ao fazer prevalecer a regra e a respectiva punição, as pessoas tenderão a cumprir por medo, por cobardia, sem interiorizarem a necessidade fundamental de se comportarem eticamente. […]

Se tivermos que fazer regras para tudo e se as pessoas apenas se comportarem em obediência às regras, isso quer dizer que a família, a escola, os professores, a sociedade, todos falharam: não conseguiram, no processo de enculturação, transmitir e levar à aprendizagem das crianças e dos jovens as exigências da cultura em que vivem, adquirindo os valores e os comportamentos que são tidos como apropriados ou necessários na sua cultura. […]

Norberto de Oliveira Manso, Sabugal

Futebol falado

Em tempos tão conturbados como os que vivemos, é quase sacrilégio (pelo menos, desperdício) falar aqui de futebol. Mas ele existe e tem importância crescente no país e no mundo.

O fenómeno dos debates entre comentadores (especialistas?) não é de hoje, e vem ocupando todos os espaços do espectro informativo nacional, pelo que, de vez em quando, é conveniente alguém vir lembrar que há vida para além do comentário futebolístico, ou daquilo em que o transformaram tantos opinadores. Uma grande parte desses senhores, adeptos orgulhosos dos três grandes clubes, não se deram ainda conta de que esturram o seu tempo e o dos outros maioritariamente com débitos opinativos que pouco ou nada têm a ver com o futebol em si, esse jogo maravilhoso que tanto me apraz no interior das quatro linhas. […]

De mim, já farto, podem contar com a mudança de canal televisivo, estação radiofónica ou página de jornal sempre que aparecerem. A paciência tem limites.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Os contribuintes não serão chamados a pagar?

Há circunstâncias que se repetem anualmente. O Natal, por exemplo, é uma delas. Outra é a frase “Os contribuintes não serão chamados a pagar”. Esta célebre frase já andou na boca de políticos de direita e de esquerda. Desta vez foi António Costa a dizê-la, assegurando que os contribuintes “não vão pagar a solução encontrada para os lesados do GES”.

Como estamos em época natalícia, vejo semelhanças entre essa frase e a história do Pai Natal: ambas são histórias inventadas e servem para disfarçar a realidade. Num caso, para alegrar criancinhas. No outro, para iludir os portugueses. Só que no dia seguinte o Pai Natal vai embora e a realidade regressa. O espírito natalício não dura para sempre. A conta, essa, há-de chegar.

Emanuel Bandeira, Esmoriz

