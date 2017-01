Não lhe fica bem, senhor Presidente…

No passado dia 23 de Dezembro e em recta final de mandato, o presidente Obama resolveu deixar passar no Conselho de Segurança uma resolução condenando a política de expansão judaica nos territórios conquistados por Israel em 1967. Proposta por quatro países não permanentes do Conselho — Malásia, Nova Zelândia, Senegal e Venezuela —, a Resolução 2334 foi aprovada por 14 votos a favor e uma abstenção, precisamente a dos EUA, que abdicando do seu direito de veto permitiu assim a sua aprovação.

Nos seus 12 pontos, a resolução “exige” de Israel “potência ocupante” a cessação imediata e completa de todas as actividades de povoamento em “território palestiniano ocupado, incluindo Jerusalém Este”, a fim de preservar a solução dos dois Estados. “Pede”, não se sabe bem a quem, para impedir todos os actos de violência visando civis, “incluindo actos de terror, assim como todos os actos de provocação e destruição” e “pede” a ambas as partes para agirem no respeito do direito internacional. A resolução termina “convidando” as partes a desenvolverem negociações credíveis, “no quadro do processo de paz do Médio Oriente…”

Antes de mais, gostaria de esclarecer que não apoio a política de aumento constante da implantação judaica em território destinado a um futuro e eventual Estado palestiniano. Não sei se um dia este terá lugar, nem sei se alguém o quer realmente, incluindo os próprios palestinianos — pelo menos um Estado ao lado de Israel —, mas acredito que esta política, motivada em grande parte pela pressão ideológica da facção mais extremista do actual governo de Israel, não só em nada contribui para facilitar uma eventual retoma negocial, como no limite poderá levar ao que Israel sempre rejeitou como condição da sua sobrevivência judaica, democrática e soberana: um Estado binacional no qual corre o risco de deixar de ser uma coisa e outra.

Mas esta Resolução vem inquinada por várias razões. Em primeiro lugar, porque é absolutamente escandaloso que a esmagadora maioria das resoluções aprovadas pelas Nações Unidas se assanhem contra Israel e se “esqueçam” sistematicamente de condenar regimes ditatoriais e sanguinários como o da Síria e outros do mesmo calibre. Para se ter uma ideia concreta basta ir à Internet e constatar que, só em 2016, Israel foi alvo de pelo menos dez resoluções condenatórias, enquanto em plena tragédia na Síria e, em particular em Alepo, o Conselho de Segurança foi incapaz de votar uma única. Em contrapartida, a Síria foi um dos países eleitos para a liderança da comissão de descolonização, encarregada de combater a “subjugação, dominação e exploração de povos”… Isto seria simplesmente risível, se não fosse o retrato trágico da grave crise da organização criada há 68 anos para defender a paz e os direitos humanos.

A Resolução 2334 agora aprovada é, no entanto, diferente das centenas que têm sido votadas contra Israel ao longo dos anos: aprovada pelo Conselho de Segurança, com o beneplácito dos EUA, até agora o maior aliado de Israel, tem sem dúvida um impacto internacional muito maior. É uma vitória da propaganda palestiniana no caminho que esta tem seguido no intuito de isolar e deslegitimar moralmente Israel aos olhos do mundo, mas em nada contribui no concreto para o chamado processo de paz, nem sequer para os próprios palestinianos mais divididos do que nunca. Com efeito, a via escolhida pela liderança palestiniana de tentar apagar os laços históricos, culturais e religiosos do Estado de Israel com o seu passado milenar, anular a Declaração Balfour de 1917 ou eventualmente a própria partilha da Palestina de 1947, pode encher muito papel e fazer rejubilar muita gente, mas não trará um Estado palestiniano.

Finalmente, não posso deixar de estranhar o timing político escolhido pelo presidente Obama, não só para deixar passar esta resolução, como para expor, pela boca de John Kerry, a sua visão sobre o conflito israelo-palestiniano. Durante mais de uma hora, Kerry repetiu os princípios já sobejamente conhecidos de um acordo final, não se coibindo de criticar abertamente o governo de Netanyahu. Na verdade, nada de novo a não ser o facto de durante os seus dois mandatos, o presidente Obama pouco ou nada ter feito para ajudar a concretizar esses mesmos princípios.

O fim do conflito só acontecerá por vontade e negociação directa entre israelitas e palestinianos, mas como potência dominante a nível mundial e comprometida com o apoio concreto a Israel e à Autoridade Palestiniana, a intervenção americana podia ter sido mais activa, reforçada ainda pelo prémio Nobel da Paz de que Obama foi galardoado. Na verdade, o que se viu ao longo destes oito anos de mandato foi uma política titubeante e impotente: a “coragem” que agora demonstra, numa altura em que as suas palavras ou resoluções já não têm nenhuma consequência política para si próprio, esteve ausente durante os seus mandatos. Sinceramente não lhe fica bem.

