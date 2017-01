Viana do Castelo reduz dívida em 3,2 milhões de euros em 2016

A Câmara de Viana do Castelo informou esta segunda-feira ter reduzido, em 2016, o passivo elegível em 3,2 milhões de euros, adiantando que, "desde 2010, o executivo reduziu a dívida em 11,2 milhões de euros".

Em comunicado, a Câmara da capital do Alto Minho acrescentou "ter encerrado o ano de 2016 com uma taxa de execução de 84,3%, a maior dos últimos 13 anos, fechando o ano de 2016 "com uma poupança corrente de 13,9 milhões de euros".

"Viana do Castelo registou em 2016 os melhores números de sempre, com uma redução significativa do passivo exigível total (dívidas a curto, médio e longo prazo), com uma redução significativa do montante de pagamentos a 90 dias (que se cifra agora nos 321 mil euros) e com um volume de investimento directo superior a dez milhões de euros", sustentou.

Para aquela autarquia, "o ano de 2017 começa com grande confiança quer nos indicadores de atracção económica e na criação de mais de mil postos de trabalho, quer na saúde financeira que lhe permite fazer face aos grandes desafios dos fundos comunitários do Portugal 2020".

A reabilitação urbana, o alargamento das redes de água e saneamento, a consolidação das áreas de acolhimento empresarial, a protecção e valorização da orla costeira e a requalificação dos equipamentos educativos, desportivos e culturais são os principais investimentos destacados pela autarquia para 2017.

