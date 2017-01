Hospital de Guimarães investe 2,6 milhões na melhoria da Urgência

A empreitada de adaptação e requalificação do Serviço de Urgência do Hospital de Guimarães está em concurso público por 2,6 milhões de euros, devendo os trabalhos arrancar no segundo semestre de 2017. De acordo com um comunicado do hospital, a pretensão é alterar "de forma significativa a infra-estrutura existente e projectá-la para um funcionamento moderno e eficiente, capaz de se adequar às exigências de uma nova era na prestação dos cuidados urgentes".

Segundo o anúncio do concurso, os interessados têm 48 dias para apresentar as suas propostas da data da publicação em Diário da República, um prazo contado a partir de 23 de Dezembro. Após a adjudicação da obra, o vencedor do concurso terá 364 dias para dar os trabalhos por concluídos.

Em meados de 2016, em declarações à Lusa, o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Guimarães, Delfim Rodrigues, sublinhou que a requalificação do Serviço de Urgência era "desejada" há cerca de década e meia. "Nunca tinha sido possível avançar com a obra porque, até 2014, o hospital esteve sempre em situação financeira líquida negativa", explicou.

A remodelação Serviço de Urgências era uma das principais reivindicações de uma petição promovida pela Comissão de Utentes do Hospital de Guimarães e que contou 4660 assinaturas.

