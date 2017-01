Marinha Grande investe três milhões de euros em habitação social

A Câmara da Marinha Grande adquiriu 52 prédios urbanos, num investimento superior a três milhões de euros, para habitação social, foi anunciado esta segunda-feira.

PUB

Em nota de imprensa, o município da Marinha Grande, no distrito de Leiria, diz que celebrou com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) a escritura pública da compra e venda de 52 prédios urbanos, sitos no lugar do Camarnal, na Marinha Grande.

Esta compra destina-se ao alojamento de famílias em situação de vulnerabilidade económica e social, "o que se reveste de um indiscutível interesse público municipal". "A aquisição implicou um investimento total de 3.365.486,99 euros por parte da Câmara Municipal. No acto da escritura, foi pago 1,8 milhões de euros, uma vez que já tinha sido liquidado o montante de 1,5 milhões de euros a título de sinal e princípio de pagamento. Foram ainda pagos juros no valor de 361.423 euros", refere o comunicado da autarquia.

PUB

Com esta compra fica assim "resolvido um problema que se arrastava desde 2004 e que resultou da aquisição dos fogos pelo INH em substituição do município". Segundo a autarquia, o processo negocial com o IHRU foi-se arrastando, sem que tivesse sido possível, até agora, estabelecer uma solução consensual e que acautelasse devidamente os interesses municipais.

Após um esforço adicional foi possível acordar os termos da formalização definitiva da transacção dos imóveis, que obteve visto do Tribunal de Contas, adianta ainda a câmara.

PUB