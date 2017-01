Volkswagen perde segundo lugar nas vendas para a Peugeot

Durante o ano de 2016 foram vendidos em Portugal mais de 207 mil veículos ligeiros de passageiros e, em termos de marcas, a Renault continua posicionada como líder incontestado de vendas. O que se verifica, face aos números de 2015, é uma alteração no segundo lugar deste pódio, já que a posição que era ocupada pela Volkswagen acabou, em 2016, por ser tomada pela Peugeot. No ano em que enfrentou o escândalo mundial da manipulação de dados de emissões, a Volkswagen (VW) conseguiu ainda assim vender mais carros em 2O16 face a idêntico período de 2015, mas concorrentes como a Peugeot aceleraram as vendas, o que fez os alemães perderem quota de mercado. No final do ano passado, a Renault dominava 12,5% do mercado (11,4% no final de 2015), a Peugeot 9,6% (9,3%) e a VW 8,2% (9,5%).

PUB

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) e que já incluem os provisórios relativos ao mês de Dezembro, durante os 12 meses de 2016 foram vendidos em Portugal 247.343 veículos.

O crescimento de 15,8% do mercado de vendas de automóveis fica a dever-se ao segmento de veículos ligeiros. Nos 12 meses do ano foram vendidos 247.343 veículos, mais 33.689 veículos do que em 2015. De acordo com a ACAP venderam-se 207.345 veículos ligeiros de passageiros e 34.874 veículos ligeiros comerciais. Foram ainda vendidos 4775 pesados de mercadorias (contra os 4.039 registados em 2015). Em 2015 o crescimento das vendas tinha sido de 24%.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"A retoma gradual do mercado para níveis anteriores à crise poderá estar concluída, sendo previsível que futuros aumentos das vendas se venham a traduzir em taxas de crescimento mais moderadas, reflectindo a dinâmica da economia e do emprego", diz a ACAP em comunicado.

Olhando para o segmento dos veículos ligeiros de passageiros, a Renault reforçou a sua liderança, ao assumir uma variação positiva de 26,5% (vendeu 25.861 veículos em 2016) que a deixou com a quota de mercado de 12,47%. Segue-se a Peugeot, que cresceu 19,9% em 2016 conseguindo vender 18.864 veículos. A Volkswagen, que caiu da segunda para a terceira posição em, quota de mercado, ainda conseguiu crescer 0,8%, e vender 17.031 veículos. Mas a Peugeot vendeu 19.864.

Os veículos de gama alta como a Mercedes-Benz e o BMW são aqueles que asseguram a quarta e a quinta maior quota de mercado em Portugal: a Mercedes cresceu 13,2% e vendeu 15.308 veículos; a BMW cresceu 10,6% e vendeu 14.621 veículos. Falando em gamas altas, e apesar de estarem nas posições inferiores em termos de quota de mercado, venderam-se metade dos Bentleys (quatro em vez de oito) e dos Lamborghinis (venderam-se dois em vez de quatro). Mas venderam-se em 2016 mais carros da marca Maserati (43 em vez de 30) e da marca Porsche (132 em vez de 115).

PUB