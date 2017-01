Venezuela injecta cinco mil milhões em títulos de dívida no banco público

A Venezuela emitiu cinco mil milhões de dólares (cerca de 4750 milhões de euros) em títulos de dívida com maturação em 2036 para o banco público, o Banco da Venezuela, informou fonte próxima do processo à Reuters, numa operação pouco convencional e que não gerará, de forma imediata, novos fundos para os cofres do país liderado por Nicolás Maduro.

O Banco da Venezuela adquiriu as notas de dólar com a moeda local a uma taxa fortemente subsidiada de dez bolívares (cerca de 95 cêntimos de euro) por dólar, dá conta a mesma fonte. Isto significa que não existiu um aumento líquido de moeda nos cofres do Estado.

Perante uma inflação que alcança os três dígitos, escassez de produtos e os baixos preços do petróleo, a Venezuela necessita de uma moeda forte para aumentar a importação de bens como alimentos e medicamentos.

O Governo de Maduro tem reunido esforços para conseguir financiamento externo devido à preocupação dos investidores em relação ao perigo de incumprimento do país. No entanto, esta situação levou a que os empréstimos se tornassem excepcionalmente caros.

Dois comerciantes de dívida que tiveram acesso aos detalhes preliminares da operação informam ainda a Reuters que a transacção foi subscrita pela sociedade de valores mobiliários da China Haitong Securities.

Uma fonte oficial do banco afirmou à Reuters que não tem conhecimento de que nenhuma operação do género esteja em curso. Já da parte do Ministério das Finanças venezuelano não houve comentários.

O Banco da Venezuela teria a possibilidade de vender as notas no mercado internacional, embora a emissão total atingisse apenas os dois mil milhões de dólares (cerca de 1900 milhões de euros) devido aos fortes descontos nos títulos da Venezuela.

O sistema de controlo cambial venezuelano vende dólares por dez bolívares para produtos primários como alimentos e medicamentos e por 672 (quase 64 euros) bolívares para outros artigos. Os dólares no mercado negro podem atingir os 3200 bolívares (cerca de 304 euros).

