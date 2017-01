Ritmo de crescimento na zona euro manteve-se em Dezembro

O ritmo de crescimento económico na zona euro manteve-se em Dezembro, anunciou a consultora Markit, que prevê que o último trimestre seja o melhor do ano para a região.

Segundo a empresa de serviços de informação financeira Markit, a estimativa do PMI (Purchasing Managers Index) composto da atividade total da zona euro em Dezembro manteve-se em 53,9 pontos, o mesmo valor do mês precedente, mas com o sector industrial a compensar a desaceleração do sector dos serviços.

Um PMI acima dos 50 pontos indica que a economia da zona euro continua a crescer.

O nível das encomendas recebidas, do emprego e das encomendas pendentes também estão a aumentar a ritmos similares aos registados em Novembro, sugerindo que as empresas continuam a expandir a capacidade em função do fortalecimento da procura, especialmente no sector industrial.

A Markit refere ainda que em Dezembro se estão a intensificar as pressões inflacionistas, com o maior aumento dos custos dos últimos cinco anos que as empresas estão a repercutir nos preços de venda dos produtos e serviços.

