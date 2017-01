Política económica que não faça mal, por favor…

Nunca há uma única política económica. Há mais o que se designaria por política económica esquizofrénica com, literalmente, medidas de política económica que produzem efeitos antagónicos. Isto porque as políticas económicas são, sobretudo, o resultado de crenças, convicções e vontades, em meu entender.

É, por conseguinte, possível que, no campo da política monetária da zona euro, uma pessoa – Mario Draghi – seja capaz de mover o equilíbrio de forças a favor do programa de expansão quantitativa e do “programa” de taxas de juro baixas, que têm efeitos positivos na procura interna e nas contas públicas e que, por conseguinte, reduzem a pressão orçamental. Ou seja, são duas medidas de política económica expansionista. Mas que, por outro lado, Wolfgang Schäuble e Jeroen Dijsselbloem, com apoio de técnicos da Comissão Europeia (DG-ECFIN e da DG-FISMA), sejam igualmente capazes de mover o equilíbrio de forças no Conselho da União Europeia (mais precisamente, no Eurogrupo) a favor da política de austeridade (e.g., Pacto Orçamental) ou de políticas económicas com efeitos recessivos na economia (e.g., União Bancária).

O pêndulo, na zona euro, continua a inclinar-se fortemente para uma política que deprime a procura interna e que visa que a zona euro, e todos os países membros, tenham sempre excedentes externos, mais até do que excedentes orçamentais. Em resultado, a zona euro irá registar em 2016 um excedente gigantesco na balança corrente, de cerca de 4% do PIB. Quase todos os países membros da zona euro irão registar excedentes da balança corrente, Portugal incluído!

Esta é, aliás, a única forma que a zona euro, considerada isoladamente, poderia operar com as suas actuais regras, i.e., sem transferências fiscais de relevo entre países membros. Mas é uma política económica insustentável para a zona euro no seu todo, porque depende da procura agregada do resto do mundo, que dessa forma “vive acima das suas necessidades” e financia as suas importações com empréstimos provenientes da zona euro. Ou seja, a zona euro deprime a sua procura interna, mas depende da expansão da “procura interna” do resto do mundo para que o seu modelo de desenvolvimento tenha sucesso. Como os excedentes da zona euro são tão elevados e a zona euro é uma das maiores economias do mundo, esta política macroeconómica está a contribuir para deprimir a procura agregada global, podendo resultar numa recessão mundial.

Portanto, no cômputo, a política macroeconómica da zona euro é doentia e perigosa. Mas porque será que os responsáveis europeus não partilham deste entendimento?

Note-se, porém, que este modelo de política económica não é algo que seja copiado de modelos passados. A Alemanha, nas últimas décadas do século XX, não era assim, como se pode constatar na figura abaixo. Só a partir de 2000, começa a registar excedentes da balança corrente crescentes e recorrentes, excedentes esses que só são possíveis graças ao euro.

Parece-me que, em parte, o problema resulta do mito da competitividade abraçado por muitos decisores na União Europeia, inclusive Mario Draghi. Quem não se lembra da Agenda de Lisboa de 2000, de Maria João Rodrigues e António Guterres, que pretendiam "tornar a Europa, até 2010, a economia baseada no conhecimento mais competitiva e mais dinâmica do mundo"?

Wolfgang Schäuble, Ministro das Finanças da Alemanha desde Novembro de 2005, i.e., há 11 anos, desempenha igualmente um importante papel nesta expressão de vontades e no abraço da “competitividade internacional”. Desde 2005, o excedente da balança corrente da Alemanha duplica de 4,6% do PIB para 9,3% do PIB no 2º trimestre de 2016, sem que Schaüble ou a Comissão Europeia tenha “mexido uma palha” para o contrariar, não obstante os “supostos” mecanismos de controlo de desequilíbrios macroeconómicos de países membros da zona euro. Mas, é bom lembrar, que a génese deste resultado nas contas externas da Alemanha está nas políticas promovidas pelo social democrata Gerhard Schröder, outro firme crente na competitividade internacional, que alteraram as leis laborais e o regime de protecção do desemprego na Alemanha, contribuindo para a redução ou moderação salarial nesse país e consequente quebra na procura interna.

De facto, a política económica da Alemanha mudou: a partir de 2000, abraçou a “austeridade virtuosa” e a economia da zona euro, e a própria economia mundial ressente-se dessa mudança de rumo da Alemanha.

Contudo, os responsáveis alemães bem como os responsáveis europeus deveriam saber que a balança comercial e a balança corrente não são como os golos marcados por equipas de futebol. Os países e a zona euro, não devem “ganhar sempre, recorrentemente”, registando elevados excedentes nestas balanças.

Em suma, as políticas económicas da zona euro são, no seu computo, profundamente irracionais, instáveis e destrutivas. E, por conseguinte, economistas, responsáveis políticos europeus e a Comissão Europeia deveriam começar por abraçar uma espécie de “Juramento de Hipócrates” para a economia: o primeiro critério orientador para a política económica deveria ser o de não fazer mal à economia, não piorar as coisas, acima de tudo, não destruir actividade económica…

