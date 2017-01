Lista da Segurança Social reforçada com mais 14.447 devedores

A Segurança Social actualizou, no final de Dezembro, a sua lista de devedores, que passou a integrar 14.447 novos contribuintes com um total de dívidas de cerca de 276,7 milhões de euros.

A publicação da lista de devedores foi retomada em Junho do ano passado e teve lugar em três fases (consoante o valor em dívida). Com a conclusão da terceira fase passaram a figurar na lista as pessoas singulares com dívidas entre 7500 e 25.000 euros que, tendo sido notificadas, não regularizaram a sua situação contributiva.

Foi ainda actualizada a lista relativa aos devedores da segunda fase (contribuintes colectivos com dívidas entre 10.000 mil e 50.000 euros) notificados pela segunda vez por não ter sido levantada, no decurso da segunda fase, a primeira notificação.

Assim, passaram a integrar a lista 14.447 novos contribuintes, dos quais 4878 correspondem a contribuintes da terceira fase e 9569 a contribuintes da segunda fase que foram notificados segunda vez.

Uma nota do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, publicada nesta segunda-feira, revela que, com as três fases concluídas, a lista de devedores tinha, a 31 de Dezembro de 2016, “cerca de 21.376 contribuintes, com uma divida total de 879 milhões de euros”. “Destes, 15.668 são pessoas colectivas, com uma divida total de 781,2 milhões de euros e 5708 são pessoas singulares, com uma divida total de 97,8 milhões de euros”, acrescenta a mesma nota.

A lista de devedores é composta por contribuintes colectivos ou singulares que não têm a sua situação contributiva regularizada, porque não cumpriram as suas obrigações contributivas e não pediram para fazer o pagamento da dívida em prestações, não prestaram garantias ou não requeiram a sua dispensa.

Com a publicação dos devedores correspondentes à terceira fase, todo o universo de contribuintes que têm dívidas à Segurança Social está abrangido e, a partir de Janeiro de 2017, a lista passará a ser actualizada todos os meses, com a inclusão dos novos devedores. Os contribuintes que integram a lista são excluídos logo que regularizem a sua situação contributiva.

A publicação da lista de devedores foi retomada em Junho de 2016 de forma faseada, depois de ter estado suspensa desde Agosto de 2013. A divulgação dos nomes dos maiores devedores à Segurança Social é um dos objectivos do plano de combate à fraude e evasão contributiva apresentado pelo ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, em meados de Maio do ano passado.

Os contribuintes que aderiram ao Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES) não figuram na lista de devedores, desde que tenham regularizado a sua dívida na totalidade ou desde que tenham aderido ao pagamento das dívidas em prestações com o pagamento inicial de 8%, explicou ao PÚBLICO fonte oficial do Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

