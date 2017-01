Fundação AEP lança questionário para estudar emigração de jovens qualificados

A Fundação Associação Empresarial de Portugal (AEP) lançou um questionário para estudar a emigração de jovens qualificados, no âmbito do programa "Empreender 2020", que visa ainda perceber de que forma aqueles quadros podem ser convencidos a regressar.

O questionário 'online', ligado ao "Empreender 2020 -- Regresso de uma Geração Preparada", destina-se a cidadãos de nacionalidade portuguesa ou nascidos em Portugal residentes no estrangeiro com formação de nível pós-secundário. As respostas do questionário são anónimas e confidenciais e destinam-se somente ao levantamento dos jovens qualificados que abandonaram o país nos últimos anos.

O programa "Empreender 2020" foi simbolicamente lançado há cerca de três semanas no Porto com uma largada de balões e este questionário é a sua primeira acção concreta. Os objectivos deste programa, de acordo com um comunicado da Fundação AEP enviado à Lusa, são fazer o levantamento de jovens emigrantes detentores de elevadas competências técnicas e educativas, assim como avalizar o potencial de retorno desse capital humano e estimar o seu impacto no desenvolvimento económico de Portugal.

O projecto pretende também identificar as condições que favoreçam o retorno e desenhar cenários concretos de actuação com vista ao regresso desta geração e, ainda, debater um modelo de desenvolvimento capaz de acolher estes jovens. O "Empreender 2020" quer divulgar oportunidades de empreendedorismo qualificado e criativo e também reforçar o relacionamento empresarial na diáspora.

De acordo com o comunicado, "o programa quer incentivar a possibilidade de parcerias entre empresários portugueses e jovens emigrantes que queiram regressar (enriquecidos com o 'know how' entretanto adquirido) ou de parcerias de empresas portugueses com jovens emigrantes que queiram permanecer no seu país de acolhimento e que aí possam potenciar essas empresas portuguesas".

Este questionário vai ser lançado nas redes sociais como em grupos das redes sociais Facebook da diáspora e no LinkedIn, em bases de dados do grupo-alvo, entre outros meios. O questionário encontra-se também acessível na página de Facebook do programa, no endereço www.facebook.com/empreender2020/?fref=ts

