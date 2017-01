Bancos ganham mais dias para comunicar dados bancários de norte-americanos

O Governo decidiu dar mais dez dias para os bancos enviarem à administração fiscal as informações financeiras dos cidadãos norte-americanos que, em 2014 e 2015, tinham contas bancárias em Portugal.

Com a entrada em vigor do acordo que estabelece a troca automática de informações bancárias com os Estados Unidos, através do acordo Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), os bancos portugueses passaram a estar obrigados a fazer chegar ao fisco todos os anos um ficheiro com uma série de dados pessoais sobre as chamadas “contas dos EUA” abertas nas instituições financeiras que operam no mercado português.

Relativamente às contas de 2014 e 2015, o prazo para enviar as informações bancárias acabava no final de Dezembro, mas o secretário de Estados dos Assuntos Fiscais adiou esse prazo para 10 de Janeiro de 2017, “considerando que subsistem ainda alguns constrangimentos técnicos por parte das instituições reportantes neste primeiro cumprimento da obrigação” do FATCA. O prolongamento do prazo foi determinado por um despacho assinado por Fernando Rocha Andrade a 28 de Dezembro.

Já os dados relativos a 2016 têm de ser enviados ao fisco até 31 de Julho deste ano, aplicando-se a mesma regra nos anos seguintes.

Em causa estão informações como o nome, a morada, o número da conta da pessoa, o número da instituição financeira e o Número de Identificação Fiscal (NIF) federal dos EUA de cada pessoa que tenha conta em Portugal.

As informações referem-se às aplicações financeiras detidas por cidadãos norte-americanos que residem em Portugal, residentes nos Estados Unidos com contas em Portugal e ainda de cidadãos portugueses com autorização de residência nos Estados Unidos.

Os dados só são enviados ao fisco quando o valor da conta ou das contas detidas num banco é igual ou superior a 50 mil dólares (cerca de 47.500 euros, ao câmbio actual), limite que resulta do que ficou acordado no FATCA.

