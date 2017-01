ANA refuta responsabilidades nos problemas dos terminais de carga dos aeroportos

A empresa que gere os aeroportos nacionais considera “inaceitáveis e graves” as acusações que lhe foram imputadas pela Associação dos Transitários de Portugal (APAT). Numa carta-ofício a que o PÚBLICO teve acesso, e na sequência das críticas tornadas públicas a semana passada, a ANA —Aeroportos de Portugal reafirma ser alheia às “alegadas ‘entropias’ invocadas pela APAT”.

A APAT acusava a ANA de ter uma “criteriosa falta de visão" e de demonstrar “inércia” perante a necessidade de contornar o facto de os procedimentos de segurança “se terem tornado numa entropia no movimento de mercadorias por via aérea, nos aeroportos do Porto e de Lisboa”.

A ANA refere que é aos agentes de carga aérea que compete garantir o rastreio da carga, e assegurar que ela fica protegida de interferências não autorizadas. Actualmente estão a fornecer serviços de carga aérea dois agentes de carga reconhecidos tanto no aeroporto de Lisboa como no do Porto e é a eles que incumbe, por lei, o rastreio da carga. “Se a APAT não consegue fazer vingar [as soluções necessárias] junto dos seus associados e dos seus clientes, é questão à qual a ANA também é absolutamente alheia”, refere a gestora aeroportuária.

