Simão vinga Peseiro com goleada ao Sp. Covilhã

Apesar de surgir determinado, fosse para corrigir a entrada em falso na fase de grupos da Taça da Liga, com uma derrota ante o Rio Ave, fosse para mostrar que a eliminação na Taça da Portugal, frente a este mesmo Sp. Covilhã, não passou de um acidente de percurso, o Sp. Braga começou por acusar a responsabilidade mas acabou por vencer de forma categórica os serranos na 2.ª jornada da prova (4-0).

PUB

Valeu o golo de Ricardo Horta, em resposta a duas excelentes ocasiões do Sp. Covilhã, para disfarçar as dificuldades iniciais, quando o jogo do Sp. Braga vivia quase exclusivamente de algumas iniciativas de Djavan, na esquerda. Apesar da tendência, a primeira situação real de golo nasceria do flanco oposto, com Martínez a estender a passadeira para Alan. O brasileiro deixou escapar o ensejo, mas rectificou pouco depois, explorando deslize de Ofori para assistir Ricardo Horta para o 1-0 (26’).

Os serranos não desanimavam e respondiam de imediato, com uma bola no poste. Porém, Rui Fonte (55’) dissiparia quaisquer dúvidas, colocando os minhotos de novo no trilho certo na prova, rasgando o caminho para a conquista dos primeiros pontos no Grupo C. Vitória confirmada pelo golo (66’) do estreante Rodrigo Pinho, brasileiro nascido na Alemanha que actua pela equipa B do Sp. Braga, e selada pelo tiro certeiro de Ricardo Horta (81’), a cravar o ferro da vingança num adversário que estava atravessado na garganta dos minhotos.

PUB

PUB