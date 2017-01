Rui Vitória diz que a recepção ao Vizela pode “tornar-se difícil”

Rui Vitória fez nesta segunda-feira a antevisão do segundo jogo do Benfica na Taça da Liga e, apesar de ter pela frente uma equipa de um escalão secundário, o treinador benfiquista teve um discurso prudente, elogiando o Vizela.

Os “encarnados” vão defrontar os vizelenses no Estádio da Luz nesta terça-feira, a partir das 19h15, e Vitória começou por referir que a equipa nortenha tentará “implantar uma forma de jogar nova, pois tem um novo treinador”. “Não acredito que venham jogar à defesa. Acredito que vão tentar mostrar a qualidade que mostraram com o V. Guimarães. A nós resta-nos respeitar o Vizela e colocar as nossas armas no relvado. O jogo pode tornar-se difícil se não formos persistentes, mas os jogadores do Benfica têm dado uma resposta séria e cabal em todos os momentos competitivos”, realçou o técnico, em declarações proferidas à BTV.

Com três pontos na classificação, após a vitória na ronda anterior frente ao Paços de Ferreira, Vitória referiu que não irá fazer grandes poupanças: “Tendo em conta o contexto competitivo, a qualidade que temos no plantel e a equipa que vamos defrontar, jogam os melhores. O plantel é muito válido e pode haver uma ou outra alteração, mas serão sempre os melhores a ir a jogo.”

O técnico ribatejano, comentando uma entrevista do presidente do Benfica a um jornal desportivo, deixou ainda palavras de elogios para Luís Filipe Vieira. “O que passou para o papel na entrevista do presidente é aquilo que conhecemos: visão estratégica muito boa sobre o presente e futuro do Clube; sentimento aglutinador muito grande, passando a mensagem que todos juntos podemos alcançar os nossos objectivos. Gostei particularmente da visão global do que é o Benfica com a qual concordo plenamente.”

