Roger Federer já regressou e já ganhou

A Perth Arena, na Austrália, esgotou os seus 13.500 lugares para assistir ao regresso de Roger Federer à competição. E foi com uma enorme ovação que o campeoníssimo suíço entrou no court para disputar o seu primeiro encontro oficial depois de seis meses sem competir, em consequência de uma lesão no joelho esquerdo que o obrigou a uma intervenção cirúrgica em Fevereiro e o levou a interromper a época passada em Julho. Mesmo sem contar para os rankings, a Hopman Cup, prova mista por nações organizada pela federação internacional (ITF), revelou-se o melhor evento para Federer retomar o contacto com o ténis ao mais alto nível.

“Estava um pouco emocionado. Quando entrei pensei ‘Meu Deus, isto é melhor do que eu pensei que iria ser’. Foi bom vestir a roupa de competição outra vez, servir em primeiro lugar e servir para fechar no final. São os momentos de que mais senti falta, mesmo sabendo que são aqueles em que nos sentimos mais nervosos”, confessou o campeão de 17 títulos do Grand Slam, depois de dar o primeiro ponto à Suíça no embate com a Grã-Bretanha, graças à vitória sobre Daniel Evans (66.º no ranking mundial), por 6-3, 6-4, em 1h01m.

Federer mostrou-se em grande forma, não revelando qualquer limitação física. “Há três, quatro semanas, parei de pensar nisso, porque já não sinto nenhuma reacção, não tenho mais dores”, frisou o suíço de 35 anos.

Depois de Belinda Bencic vencer a britânica Heather Watson, por 7-5, 3-6 e 6-2, Federer fez parceria com a compatriota de 19 anos para ganhar o par misto e colocar o resultado final em 3-0, nesta primeira jornada da fase de grupos.

Em Chennai, um dos três torneios pontuáveis para o ranking ATP que se realizam nesta semana, Gastão Elias (81.º) foi eliminado na primeira ronda, por um tenista checo vindo do qualifying, Jozef Kovalik (117.º), ao fim de 2h20m: 6-7 (5/7), 6-4 e 6-2.

“Para dizer a verdade, o encontro foi muito positivo. Não esperava, depois de uma paragem de dois meses, jogar tão bem como joguei e senti muitas melhorias desde a última vez em que competi. Posso dizer que tive um pouco de azar pela forma como ele jogou. Ele esteve realmente a um nível altíssimo desde o primeiro ao último ponto, estou até curioso para ver o que ele vai fazer o resto da temporada”, admitiu Elias à agência Lusa.

Na próxima semana, o número dois português vai disputar o qualifying do torneio de Sydney, enquanto João Sousa (43.º) se estreia em Auckland.

