Peseiro assina por seis meses com Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos

O treinador português José Peseiro, que recentemente deixou o Sporting de Braga, assinou nesta segunda-feira um contrato válido por seis meses com o Al Sharjah, actual 10.º classificado da liga de futebol dos Emirados Árabes Unidos.

A informação sobre o contrato, que tem uma cláusula de opção de renovação, foi anunciada pelo clube, um dia depois de José Peseiro já ter orientado o primeiro treino da equipa.

Na apresentação, o treinador português, que sucede ao grego Georgios Donis, disse que ainda não sabe se precisará de reforços para a equipa e pediu o apoio do público. José Peseiro deverá estrear-se no comando da equipa na próxima quarta-feira, frente ao Al Wasl, em jogo dos quartos de final da Taça Presidente.

Esta será a segunda experiência de José Peseiro nos Emirados Árabes Unidos, depois de entre 2013/2014 e 2014/2015 ter orientado o Al Wadha.

José Peseiro, que na época passada orientou o FC Porto, deixou o Sporting de Braga a 15 de Dezembro, depois de a equipa ter sido eliminada da Liga Europa e da Taça de Portugal.

Além dos dois clubes portugueses, em Portugal Peseiro já orientou o Sporting, o Nacional, o Oriental, o União de Santarém e o União de Montemor. No estrangeiro, Peseiro, de 56 anos, já foi adjunto do Real Madrid, seleccionador da Arábia Saudita, país no qual também orientou o Al Hilal, e treinou o Rapid Bucareste, da Roménia.

