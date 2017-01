O City começou bem o ano, o Liverpool nem por isso

O ano começou bem para o Manchester City e para Pep Guardiola. Os “blues” de Manchester derrotaram nesta segunda-feira em casa o Burnley por 2-1 em jogo da 20.ª jornada da Premier League. Já o Liverpool teve um início de ano menos auspicioso, com um empate 2-2 no terreno do Sunderland, correndo o risco de ficar mais longe do líder Chelsea, que tem nesta terça-feira um derby de Londres com o Tottenham.

No Etihad, as coisas estiveram bastante complicadas para o City. Quando o jogo ainda estava empatado, aos 32’, o médio Fernandinho foi expulso com vermelho directo mas, mesmo com menos um, os homens de Guardiola conseguiram chegar aos golos. Gael Clichy colocou os “citizens” em vantagem aos 58’ e Kun Aguero fez o 2-0 aos 62’, num remate que ainda bateu num defesa do Burnley antes de entrar.

Os visitantes conseguiram reduzir por Bem Mee, aos 70’, num lance em que se recorreu à tecnologia de linha de baliza para confirmar o golo. Apesar da pressão final do Burnley, o City conseguiu resistir e confirmou o regresso às vitórias, depois de ter perdido com o Liverpool no seu último jogo de 2016.

No Stadium of Light, o Liverpool ficou-se por um empate e arrisca-se a perder mais terreno para o líder. Os “reds” estiveram por duas vezes em vantagem e, das duas vezes, deixaram-se empatar, ambas através de penáltis convertidos pelo veterano Jermaine Defoe. Sturridge colocou a equipa de Jurgen Klopp em vantagem aos 19’, mas o Sunderland empatou com um penálti de Defoe aos 25’, após falta de Klavan sobre Ndong.

Já perto do fim, aos 72’, Sadio Mané, de partida para a Taça das Nações Africanas para representar o Senegal, fez o 2-1, mas a sua influência no resultado final não se ficaria por aqui, já que foi ele que provocou o penálti que daria o empate à equipa da casa.

