O ano de Portugal?

Não posso começar estas minhas crónicas para o PÚBLICO, que se têm mantido ao longo dos últimos anos, sem manifestar a minha tristeza por não haver um único piloto português inscrito na competição auto. É necessário recuar a 1994 para voltar a ter esse cenário. Numa altura em que são cada vez mais os portugueses no Dakar, nas mais diversas funções, é uma situação difícil de digerir.

Por outro lado nunca a participação moto foi tão numerosa, com tanta qualidade e a dar garantias de que Portugal está já a preparar como deve ser o futuro numa disciplina onde temos sido muito fortes nos últimos anos. Felizmente que houve quem decidisse arriscar porque estou certo que ainda nos vão dar muitas alegrias neste Dakar 2017. Ter cinco dos nossos 11 pilotos a correr com motos de equipas oficiais não é seguramente muito normal, mas estou certo de que todos eles merecem.

Ainda em antecipação à partida que pela primeira vez vai ter lugar no Paraguai para um Dakar 2017 que Marc Coma, antigo piloto e várias vezes vencedor do Dakar, agora director desportivo da prova avisa que será a edição mais dura dos últimos anos não posso deixar de mencionar a presença de três pilotos que se vão apresentar em Assunção com o handicap das suas deficiências físicas. O francês Philippe Croizon que um acidente deixou sem braços e sem pernas, fará a sua estreia. Albert Llovera, antigo esquiador já conseguiu terminar a prova em 2015 depois de várias tentativas e Isidre Esteve regressa à prova que já esteve prestes a ganhar quando, de moto, era um dos melhores pilotos da disciplina. São grandes exemplos que gostava de destacar.

