Michael van Gerwen é o novo campeão do mundo de dardos

Michael van Gerwen ou Gary Anderson? Foi dentro de um Alexandra Palace repleto, em Londres, que foi encontrado o novo campeão do mundo de dardos. Com uma performance magistral (7-3), na linha do que já fizera no torneio, o holandês de 27 anos quebrou um ciclo de três triunfos de Anderson no Mundial organizado pela PDC (Professional Darts Corporation) para recuperar o título que alcançara em 2014, justificando de forma cabal o estatuto de número um do ranking.

"Sinto como se estivesse na lua. No início ele entrou forte, mas acabei por conseguir recuperar. Trabalhei imenso para este momento. Todos lutamos muito por este troféu e o Gary é um jogador fenomenal", sublinhou Van Gerwen, que terminou a final com uma média de 107.79, contra 104.39 do adversário.

Anderson, que conquistara os três últimos títulos de forma consecutiva, reconheceu a superioridade do holandês. "Ele mereceu, teve um ano incrível e eu tive três anos muito bons. A partir do 2-2, eu comecei a cair e fui castigado", resumiu. Ele, que também contribuiu de forma decisiva para que fosse batido, nesta segunda-feira, o recorde de 33 pontuações máximas (180) numa só partida: esta final registou 36.

