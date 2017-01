Comandante desafia FC Porto dependente em prova madrasta

Para poder estar na final four da Taça da Liga, no Algarve, a 26 de Janeiro, ao FC Porto pode não bastar, nesta 3.ª jornada da fase de grupos, uma simples vitória sobre o Moreirense (terça-feira, 21h15), comandante do Grupo B e única equipa a não depender de terceiros para se qualificar.

Nuno Espírito Santo não altera uma vírgula ao discurso, apesar das contingências para o arranque de 2017, com as “baixas” de Layún, Otávio e sobretudo André Silva, a reduzirem as opções numa fase em que a equipa parece desacelerar (empate com o Feirense, na Taça da Liga), depois do recorde de sete vitórias consecutivas nesta época.

A inviolabilidade portista, estilhaçada pela “bomba” do maritimista Djoussé e a ferida reaberta pelo Desp. Chaves, a forçar o FC Porto a apelar à alma para reagir a tempo de evitar o pior, coloca em perspectiva o trajecto que guindou os “dragões” à vice-liderança da Liga.

Obrigado a dar uma resposta inequívoca a todos os anseios que se colocam no novo ano — minimizando o impacto da ida de Brahimi para a CAN —, ao FC Porto cumpre extirpar o vírus da Taça da Liga, prova “madrasta” e que por imposição do calendário vem reclamar a máxima atenção e dedicação do clube.

Nuno Espírito Santo sublinha a liderança do Moreirense e a mobilização dos minhotos na condição de anfitriões, num discurso para o exterior. Até porque esta argumentação está longe de reflectir o percurso dos “cónegos” no campeonato, frente na qual se apresenta como a equipa com piores resultados em casa, com uma vitória em sete jogos.

Augusto Inácio aproveita a deixa e puxa dos galões no Grupo B: “Parece que a decisão está entre o FC Porto e o Belenenses. O Moreirense não conta para nada. Dá a ideia de que está em último, com zero pontos. Mas a matemática não mente e nós estamos à frente com quatro pontos”, reclama, sem entregar os créditos.

O treinador dos vimaranenses marca posição e deixa claro que pode explorar esta realidade — “Se temos hipóteses, vamos lutar” —, dispondo-se a contrariar o favoritismo do FC Porto, que “já foi eliminado da Taça de Portugal e deposita grandes esperanças nesta competição”.

