Witsel emigra para a China em mais um negócio milionário

O futebolista belga Axel Witsel, que alinhava nos russos do Zenit de São Petersburgo, confirmou, esta segunda-feira, que irá representar o emblema chinês do Tianjin Quanjian. O antigo jogador do Benfica disse também que reijeitou uma proposta do próximo adversário do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a Juventus.

Em declarações ao jornal italiano Tuttosport, Witsel, de 27 anos, esclareceu que a recusa à Vecchia Signora "foi uma decisão muito difícil” e que a opção pelo campeonato chinês, bem menos competitivo que a Série A, se deve a razões puramente financeiras e com a necessidade de "assegurar o futuro da família".

Axel Witsel vai auferir um salário anual de 16 milhões de euros, bastante superior aos três milhões que ganhava no clube russo, ao qual chegou em 2012-13 proveniente do Benfica. O internacional belga tornar-se-á num dos jogadores mais bem pagos da Liga chinesa, à qual chegaram recentemente o argentino Carlos Tévez e o brasileiro Oscar. Witsel vai ser orientado pelo antigo internacional italiano Fabio Cannavaro.

Formado no Standard de Liége, Witsel foi desde os 15 anos cobiçado pelos grandes europeus, mas apenas aos 21 anos deu o salto para o estrangeiro, em particular para o Estádio da Luz. Em Portugal, a sua estadia durou apenas uma época (2011-12), tendo sido transferido - por 40 milhões de euros -, para o Zenit São Petersburgo.

A sua mudança para o campeonato chinês será também bastante rentável para o Zenit, clube com o qual Witsel terminava contrato no final da época e que deverá receber 20 milhões de euros, metade do que pagou pelo médio há quatro anos.

