A raiva controlada de Guardiola após uma vitória

O Manchester City ganhou nesta segunda-feira na Premier League em circunstâncias difíceis frente ao Burnley (com menos um jogador) e Pep Guardiola teria todos os motivos para estar satisfeito, mas não deu a entender nada disso na “flash interview” à BBC após o jogo.

PUB

De cara bastante fechada, o treinador catalão foi sintético nas respostas às perguntas do jornalista da BBC, dando a entender que não estava nada satisfeito com a arbitragem.

“Pep, o que achou do jogo?”, pergunta o repórter. A resposta de Pep em menos de três segundos: “Ganhámos. Estamos felizes.” O jornalista insiste. “Pode elaborar um bocadinho?” Pep diz que não.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É um minuto e meio de uma tentativa de entrevista. Sobre a expulsão de Fernandinho, Guardiola diz que não tem opinião e diz ao jornalista para ver o lance e explicar-lhe o que aconteceu, mal conseguindo disfarçar a sua apreciação negativa ao trabalho do árbitro no Etihad.

Guardiola tinha sido bem mais revelador numa entrevista que concedera à televisão norte-americana NBC, admitindo que o final da sua carreira estava próximo, ele que tem apenas 45 anos e que é treinador principal desde 2008.

“Quero imaginar que o passo seguinte será melhor. Se não, não estaria aqui. No momento em que sentir - e estou um pouco nesse processo - que é o final da minha carreira... Não vou ser treinador com 60 ou 65 anos. No Manchester City estarei três anos ou um pouco mais, mas estou a aproximar-me do final da minha carreira. Tenho a certeza disso”, declarou o técnico do City, acrescentando que, depois de deixar de ser treinador, vai continuar sobre a relva, mas de outro desporto: “Se me quiseres encontrar, procura-me num campo de golfe. Eu estarei lá.”

PUB