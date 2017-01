Te Deum laudamus: louvor por música, antigo e moderno

O Te Deum é um hino latino em prosa rítmica, datável do século quinto. De facto compõe-se de duas partes (um hino a Deus-Pai e outro a Deus-Filho, separados por uma invocação trinitária); a primeira parte é provavelmente mais antiga do que o conjunto do texto. Como expressão ritual de glorificação ("Deus, te louvamos"), o Te Deum destinava-se ao Dia do Senhor, o domingo, tendo ficado associado, no rito romano, ao final da hora de Matinas, que precedia o despontar do dia (celebrado nas Laudes que imediatamente se lhe seguiam).

PUB

Desde o século XV foi também usado em outros momentos enquanto Acção de Graças, tendo a sua melodia recebido tratamento distintivo, de carácter polifónico. Do Renascimento, contudo, chegaram-nos poucas composições polifónicas do Te Deum, possivelmente porque, para a sua solenização sonora, se recorria ordinariamente ao contraponto improvisado. Só com o Barroco viria o Te Deum a ser apropriado de forma mais sistemática pelos compositores para marcar ocasiões de especial importância para os seus patronos. Com o século XIX, o tratamento musical deste texto passou também a ser, de forma explícita, veículo de expressão pública da piedade do compositor, ou, em todo o caso, desafio técnico por este livremente aceite como intérprete da sensibilidade espiritual da Igreja.

Te Deum em São Roque Maestro:Jorge Matta Coro e Orquestra Gulbenkian,

Solistas:Eduarda Melo (soprano),Carolina Figueiredo (meio-soprano),Marco Alves dos Santos (tenor),Tiago Matos (barítono) Lisboa, Igreja de São Roque 31 de Dezembro de 2016, 17h Sala esgotada

PUB

No concerto em apreço, pudemos ouvir duas versões do Te Deum: uma de Marc-Antoine Charpentier (m. 1704), composto em 1692 para celebrar com pompa religiosa e social a vitória numa batalha; a outra de Arvo Pärt (n. 1935), para quem compor sobre este texto em 1984-1985 "foi a busca de algo evanescente, algo há muito perdido ou ainda não achado, a busca de algo que se acredita não ter existência concreta, mas tê-la tão real que existe não só dentro de nós mas também para além do nosso ser". Duas circunstâncias e duas atitudes que fazem com que a primeira linguagem musical siga moldes convencionais e a segunda procure reinventar para o nosso tempo um outro modo comunicativo.

Embora não seja original a apresentação conjunta, em concerto, destas obras (o próprio Vaticano, no ano 2000, patrocinou essa aproximação), o facto é que essa opção é interessante na variedade que propõe ao público e nos desafios que lança aos cantores.

A obra de Charpentier é algo mais curta do que a de Pärt, mas o maestro Jorge Matta reequilibrou os pratos da balança recorrendo a duas pequenas peças instrumentais de Charpentier, o Second Air de Trompettes e a Marche de Triomphe.

A primeira foi executada pelos naipes de sopros, a abrir o concerto, no coro alto da Igreja de São Roque — uma decisão de belo efeito e que permitiu à peça de Pärt começar logo de seguida junto ao altar. Escrita para três coros (feminino, misto e masculino), piano preparado, orquestra de cordas e gravação processada de harpa de vento, a partitura foi revista primeiramente em 1992 e novamente em 2007.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apresenta o texto sistematicamente duplicado (cabendo ao coro misto a replicação) com diferentes matizes de expressão, dentro de um lento hieratismo (que bebe, como em Stravinsky, na tradição ortodoxa) sublinhado pelas sonoridades graves em pedal. O Coro e a Orquestra Gulbenkian foram intérpretes de grande competência, apesar de raras dessincronias nos ataques.

Seguiu-se o Te Deum de Charpentier, onde, não obstante as sonoridades convencionais (dos instrumentos modernos de orquestra, mas também da pronúncia italiana do latim) o estilo foi bem abordado, logrando reproduzir a vivacidade articulatória e, até certo ponto, a ornamentação do Barroco francês. O elenco de solistas (Eduarda Melo, soprano; Carolina Figueiredo, meio-soprano; Marco Alves dos Santos, tenor; e Tiago Matos, barítono) mostrou-se à altura do seu papel; apesar do louvável equilíbrio, destacou-se pela dificuldade do repto vocal e qualidade da resposta dada, o jovem Tiago Matos.

No seu todo, este concerto de fim-de-ano foi um sucesso artístico e de público; merecem ser aqui reconhecidos quer o arrojo do maestro Jorge Matta na concepção de programas inusitados, bem adaptados aos meios postos à sua disposição, quer a limpidez e consistência interpretativa invariavelmente conseguidas na sua montagem.

PUB