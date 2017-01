Homem mata 12 pessoas numa festa de passagem de ano em Campinas

Um homem matou 12 pessoas que celebravam a passagem de ano numa residência na cidade de Campinhas, no estado de São Paulo, suicidando-se em seguida. Segundo a imprensa brasileira, entre as vítimas está a ex-mulher do atacante e o filho de oito anos.

PUB

O tiroteio aconteceu pouco antes da meia-noite de sábado e, segundo fontes citadas pela imprensa, o atacante escalou o muro da casa onde estava a ex-mulher e entrou na festa a disparar. Uma testemunha citada pelo jornal O Globo contou que ao ouvir os disparos pensou que se tratasse de fogo-de-artifício e só se apercebeu do que estava a acontecer quando viu um familiar baleado, tendo-se trancado na casa de banho. De lá terá ouvido o homem dizer que ia matar a ex-mulher porque ela lhe retirara a guarda do filho.

O jornal Folha de São Paulo conta que ao todo 15 pessoas foram atingidas a tiro, uma das quais acabou por morrer já no hospital, onde outras três permanecem internadas em estado grave. Segundo a mesma fonte, entre as vítimas estão nove mulheres, dois homens e uma criança.

PUB

O jornal Globo acrescenta que na posse do atacante, um técnico de laboratório de 46 anos, foi encontrada uma pistola de calibre 9mm e no carro que estacionou frente à residência foi encontrado um gravador de voz, com um ficheiro áudio em que ele alegadamente pede desculpa pelo que estava prestes a acontecer.

Apesar dos elevados níveis de violência no país, homicídios em massa como este são pouco frequentes no Brasil, sublinha a Reuters.

PUB