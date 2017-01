Um “pontapé de escorpião” abriu caminho para o Arsenal chegar ao pódio

Um golo sublime do avançado francês Olivier Giroud, que com um toque de calcanhar em desequilíbrio desviou a bola para dentro da baliza do Crystal Palace (17’), abriu neste domingo o caminho ao triunfo do Arsenal por 2-0. A vitória coloca a equipa londrina no terceiro lugar da Premier League.

PUB

O internacional gaulês protagonizou aquilo a que normalmente se designa por “pontapé de escorpião” , dando o melhor seguimento a um cruzamento de Alexis Sanchez.

Se o golo inaugural da partida entre o Arsenal e o aflito Crystal Palace foi uma “obra de arte”, o segundo (55’) foi todo o contrário, surgindo apenas porque Joel Ward não foi capaz de desviar com eficácia o cabeceamento de Alex Iwobi, enviando a bola contra a barra da sua própria baliza antes de ela entrar.

PUB

PUB