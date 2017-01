Sp. Covilhã volta a testar o Sp. Braga

O treinador do Sporting de Braga, Jorge Simão, disse neste domingo que vai abordar o jogo com o Sporting da Covilhã, na segunda-feira, da Taça de Liga de futebol, como se fosse o Real Madrid.

Os bracarenses foram eliminados em casa da Taça de Portugal pelo Sporting da Covilhã, há pouco mais de duas semanas, resultado que originou mesmo a saída de José Peseiro do comando técnico dos "arsenalistas", mas para Jorge Simão não há qualquer receio na equipa por voltar a defrontar os serranos num curto período de tempo.

"Disse isto aos jogadores: nem que o jogo fosse com o Real Madrid a abordagem ao jogo tem que ser esta de quem está a solidificar processos e sermos capazes de traduzir em campo os comportamentos que queremos que aconteçam, independentemente do adversário", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O Sp. Braga iniciou a Taça da Liga, na quinta-feira, a perder em casa com o Rio Ave (2-1), pelo que só a vitória lhe interessa para ainda acalentar o objectivo de seguir em frente.

"Os pontos que temos não alteram nada, nem para mim, nem para os meus jogadores. Há a recém-chegada de um treinador a um clube, uma fase de adaptação de comportamentos, que é sempre desconfortável para muita gente, alteração de hábitos e rotinas, uma mudança de liderança, é um ponto impossível de escamotear e temos de aproveitar todas as oportunidades para cimentar o nosso processo", disse.

No final do jogo com os vila-condenses, o técnico disse ter ficado com "ideias muito claras do que correu mal" e neste domingo especificou-as.

"Fomos pouco rigorosos, acima de tudo em dois momentos do jogo: na transição e na organização defensivas. Fiquei muito contente com muitas fases do jogo após a recuperação da posse da bola e em posse, mas houve momentos posteriores à perda da bola de que não gostei, tivemos falta de rigor na reacção e no reposicionamento defensivo", detalhou.

Jorge Simão elogiou o defesa direito Paulinho, do Desportivo de Chaves, mas não quis adiantar se há interesse do Sp. Braga na sua contratação e desejou que André Pinto renove contrato, que termina no final desta época.

"O André Pinto é um belíssimo jogador, ainda melhor do que a ideia que trazia quando vim para cá, e também tem uma influência sobre o grupo que me apercebi com dois ou três dias de Braga. É um dos capitães e um verdadeiro capitão, gostaria de não o perder até ao final da época e, claro, que ele renovasse", disse.

Rosic, recuperado de lesão, e Benítez estão de volta aos convocados, enquanto Wilson Eduardo, a recuperar de uma tendinite, fica de fora do jogo com os serranos, tal como Hassan, que já se juntou à selecção do Egipto que vai participar na Taça das Nações Africanas CAN 2017.

Sporting de Braga, quarto e último classificado do grupo C, com zero pontos, e Sporting da Covilhã, segundo, com um, defrontam-se nesta segunda-feira, às 20h15, no estádio Municipal de Braga, partida que será arbitrada por Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.

