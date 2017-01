Brahimi convocado pela Argélia para a CAN 2017

O jogador do FC Porto Yassine Brahimi figura na lista dos 23 convocados da Argélia para a fase final da Taça das Nações Africanas em futebol (CAN2017), divulgada neste domingo pelo seleccionador da equipa argelina, o belga Georges Leekens.

A Federação Argelina de Futebol tinha marcado uma conferência de imprensa para segunda-feira para divulgar os 23 convocados argelinos para a CAN 2017, que se disputa no Gabão, entre 14 de Janeiro e 5 de Fevereiro, mas Leekens antecipou o anúncio.

Entre os convocados está também Islam Slimani, que pouco depois do início da I Liga portuguesa trocou o Sporting pelo campeão inglês, o Leicester.

No sábado, Slimani foi o autor do único golo do jogo entre o Leicester e o West Ham, da 19.ª jornada da Liga inglesa.

Na lista de convocados a única surpresa é a ausência do médio Sofiane Feghouli, que no defeso deixou o Valência para assinar pelos ingleses do West Ham.

Esta época, Feghouli disputou apenas oito jogos pelo West Ham e está actualmente a representar a equipa de sub-23 dos "hammers", que disputa a League 2, quarto escalão inglês.

O médio conta com 42 internacionalizações pela selecção argelina, pela qual já marcou 11 golos.

Na fase final da CAN 2017, a Argélia integra o grupo B, juntamente com Senegal, Tunísia e Zimbabwé, primeiro adversário dos argelinos, a 15 de Janeiro.

