Mais uma vez, o padrão foi seguido na conferência de imprensa convocada pelo Governo para anunciar a solução para os “lesados do BES”: o primeiro-ministro tornou público que havia acordo, mas de concreto nada disse. O país tem de esperar para conhecer o impacto real do acordo e confiar que é verdade.

Esta foi a chave da fórmula de sucesso usada por António Costa para afirmar a diferença da sua governação em 2016 e que se resume nas expressões “o regresso da política” e “a desvalorização do economês e da tecnocracia”. Centrando em si o controlo da gestão da informação governamental e potenciando de forma ímpar as suas capacidades propagandísticas, o primeiro-ministro conseguiu ir incutindo um clima de autoconvencimento de que a austeridade podia ser gerida de outra maneira e de que a situação do país mudara.

No fundo, Costa teve o mérito de perceber que, no mundo fragmentado de hoje, a depressão e ansiedade colectivas podiam ser combatidas da mesma forma que elas se enfrentam individualmente: com doses bem medidas e mais bem aplicadas de motivação, de auto-ajuda e de criação de auto-estima. Convenhamos que, neste domínio, teve o trabalho facilitado, já que o seu antecessor na chefia do Governo, Pedro Passos Coelho, tinha primado precisamente por uma atitude de quase humilhação colectiva da população, a quem acusou de “viver acima das suas possibilidades” e de ter de deixar de “ser piegas”.

A criação desta mudança de atitude colectiva de autoconvencimento foi decisiva para que existisse na população o clima propício à aceitação da nova estratégia de governação, quando esta de facto começou a ser concretizada, quer se tratasse da reposição de rendimentos dos trabalhadores quer das negociações com a Comissão Europeia.

O método foi seguido sem desvios, desde o anúncio da venda do Banif ao Programa Nacional de Reformas, sem esquecer o Programa de Estabilidade. O padrão de actuação é o seguinte: o primeiro-ministro apresenta propostas para o debate político sem que, numa primeira fase, sejam divulgados dados concretos ou, quando algo é avançado, é-o apenas em linhas gerais. Basta recordar como António Costa colocou em debate o Programa Nacional de Reformas durante Março e Abril, apenas o fechando — ou seja, concretizando — no final e fazendo questão de desvalorizar o Programa de Estabilidade, passando quase dois meses sem referir qual era a previsão do défice.

É claro que nem tudo foram anúncios e propaganda. Há domínios em que o silêncio se impôs. O exemplo são as negociações de dois orçamentos do Estado. Com o PCP, as conversações seguiram sempre o método inverso a um “partido com paredes de vidro”, e destas reuniões com o Governo nada transpirou. Tanto que o país foi surpreendido com a novidade no OE2017 das alterações ao estatuto dos funcionários das empresas públicas. Esta regra do silêncio foi furada apenas nas negociações com o BE, partido adepto de um método negocial mais a céu aberto, do tipo “work in progress”.

O silêncio imperou também nas negociações com a Comissão Europeia. Em Março de 2017, Portugal sairá do Procedimento por Défices Excessivos. No plano europeu, o sucesso de Costa estende-se a um outro problema: o processo de sanções e cortes nos fundos estruturais pelo défice excessivo de 2015, que não afinal não o era, já que a revisão em alta do PIB o colocou abaixo do limite vermelho dos 3%.

Aqui, convenhamos, muito do sucesso da gestão do Estado e desse suplemento de soberania e autonomia recuperado por Portugal face a Bruxelas é mérito e obra de Passos. Sejamos justos. O cumprimento do Tratado Orçamental é possível graças a uma progressão constante da redução do défice que estava em 11,2%, entre 2011 e 2015.

Além de que em 2015 o primeiro-ministro era Passos e foi graças à sua execução orçamental que o défice conseguiu ficar, pela primeira vez, em limites que levaram à anulação do processo. E por muito que se discorde ou se seja crítico dos métodos usados para o obter, esse mérito de Passos não deve nem pode ser esquecido.

