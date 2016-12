Obama deixa mensagem de Ano Novo com balanço positivo de oito anos

O Presidente dos Estados Unidos aproveitou a sua última mensagem de Ano Novo para fazer um balanço positivo dos oito anos em que ocupou a Casa Branca e dizer que terá um papel "importante" como cidadão.

Barack Obama começou por agradecer aos norte-americanos “tudo o que têm feito para a América se tornar mais forte nestes oito anos” e fez um balanço dos seus dois mandatos. Começou pela economia e referiu-se ainda à sua política externa e ao Obamacare. “Quase oito mil americanos estavam a perder empregos por mês”, recordou, referindo-se ao momento em que foi eleito pela primeira vez. Dois mandatos depois, o retrato é diferente: “Oito anos depois conta-se outra história: da recessão passou-se para a recuperação, a nossa economia criou 15,8 milhões de empregos desde 2010 e colocámos mais pessoas a trabalhar do que as grandes economias mais avançadas combinadas”.

Referindo que a “pobreza está a diminuir e a riqueza a aumentar”, o Presidente salientou que mais 20 milhões de norte-americanos têm seguro de saúde. Na política externa, lembrou que regressaram 165 mil tropas norte-americanas do Iraque e Afeganistão e que Bin Laden foi capturado. Referiu ainda que encerrou o programa nuclear do Irão e que os EUA abriram “um novo capítulo com o povo de Cuba”.

Obama não poupa elogios à sua presidência mas também ao povo norte-americano: “Fizémos um progresso extraordinário como país nos últimos oito anos”. Na conclusão da mensagem de pouco mais de três minutos, disponibilizada pela Casa Branca, Obama dá um tom da despedida: “Foi o privilégio da minha vida servir-vos como Presidente”.

No momento em que se prepara para dar o lugar a Donald Trump, a 20 de Janeiro, Obama diz que vai assumir um “papel de cidadão mais importante” e que estará ao lado do povo norte-americano para garantir que o país progride, num plano de igualdade e que “todos merecem a oportunidade de viver os seus sonhos”.

A mensagem de Obama na íntegra:

