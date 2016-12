Duplo atentado provoca pelo menos 25 mortos em Bagdad

Duas bombas explodiram neste sábado num mercado no centro de Bagdad, matando mais de 20 pessoas e ferindo pelo menos outras 50, avançam as agências noticiosas. O atentado ainda não foi reivindicado, mas, sublinha a Reuters, o Daesh escolhe muitas vezes como alvo civis na capital iraquiana.

O número total de vítimas não é ainda claro, com a Reuters a falar em 25 mortos e a AFP a citar um responsável da polícia segundo a qual há 18 mortos e 38 feridos, enquanto outro funcionário do Ministério do Interior falava em 19 mortos e 45 feridos.

As explosões aconteceram junto de lojas de peças para automóveis no mercado de Sinak e durante o período de maior afluência de pessoas. Um responsável do Ministério do Interior, citado pela Reuters, disse que uma das explosões foi provocada por um bombista-suicida e a outra por um engenho explosivo colocado no local.

O Daesh tem estado sob grande pressão militar, tendo perdido muito do território que conquistou em 2014 nas partes Norte e Ocidental do país e está actualmente a tentar resistir a uma forte ofensiva iraquiana no seu bastião de Mossul.

