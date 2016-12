Descobertos 48 iraquianos em camião de transporte de chocolate na Roménia

Os serviços de fronteira da Roménia descobriram 48 cidadãos iraquianos escondidos num camião que oficialmente transportava caixas de chocolate, segundo o jornal Washington Post, citando a Associated Press.

A polícia do porto de Giurgiu, no Danúbio, na fronteira entre a Roménia e a Bulgária, disse ter encontrado 22 homens, 9 mulheres e 17 menores, incluindo uma criança, na parte de trás do camião, depois de uma inspecção ao veículo ter revelado um elevado nível de dióxido de carbono. Segundo um comunicado da polícia fronteiriça, o veículo era conduzido por um cidadão búlgaro.

Os documentos indicavam que se tratava de um transporte de chocolate da Bulgária para a Hungria. Era este o país a que os migrantes queriam chegar, segundo disseram à polícia. O motorista disse desconhecer que transportava pessoas. Todos estão a ser interrogados pela polícia búlgara.

