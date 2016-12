Onde um hemisfério joga contra o outro

O motivo pelo qual o Estádio Milton de Souza Corrêa é popularmente conhecido como “Zerão” podia ser a quantidade de empates 0-0 que lá se registaram. Mas não é por isso que o recinto ganhou esse epíteto: a designação tem origens mais prosaicas, relacionadas com a sua situação geográfica – o relvado é atravessado pela linha do Equador, o que coloca uma baliza no hemisfério norte e a outra no hemisfério sul.

Inaugurado em 1990, o principal estádio de Macapá – capital do estado de Amapá, no delta do rio Amazonas – tem uma história marcada pela curiosidade de ter a linha de meio-campo sobre a latitude 0. Pelo menos essa é a versão popular, embora o Equador possa localizar-se ligeiramente a sul do estádio consoante o sistema de coordenadas utilizado. Seja como for, o recinto fica no prolongamento da Avenida Equatorial, a poucos metros do monumento Marco Zero, o principal ponto turístico da cidade.

Desde sempre chamado “Zerão”, o estádio foi em 1994 baptizado com o nome de Ayrton Senna, que morreu a 1 de Maio desse ano, num acidente durante o GP de São Marino. Mas o nome durou pouco: no dia 18 de Agosto, também após um acidente, morreu Milton de Souza Corrêa, uma figura popular de Macapá. Entusiasta do desporto, “seu Milton” esteve na origem da fundação de vários clubes na cidade.

Em 2007 o estádio foi interditado e deixou de receber jogos de futebol. Começaram longas obras de recuperação, que se arrastaram até 2014 – chegou a alimentar-se o sonho de o “Zerão” receber alguns encontros do Campeonato do Mundo organizado pelo Brasil, mas esse cenário seria colocado de parte. A reinauguração contou com a presença do então ministro do Desporto, Aldo Rebelo, e sessão dupla de futebol: a selecção de veteranos de Amapá bateu os veteranos do Rio de Janeiro por 2-1, e a selecção sub-20 brasileira goleou uma equipa de profissionais amapaenses por 5-1.

Na preparação para os Jogos Olímpicos, a selecção brasileira de râguebi passou pelo “Zerão” para defrontar o Quénia. A partida foi pomposamente designada por Taça dos Hemisférios e o troféu ficou para os africanos, que venceram por 18-17. No próximo ano, o “gigante” Vasco da Gama vai viajar até Macapá para defrontar o Santos local na primeira fase da Taça do Brasil. Será o ponto alto do ano para o “Zerão”, que a partir de Junho terá como principal atractivo o campeonato estadual amapaense: o recinto é o único com condições para realizar jogos profissionais, mas ainda não se sabe quantos dos nove emblemas do estado vão participar.

* Planisférico é uma rubrica semanal sobre histórias de futebol e campeonatos periféricos

