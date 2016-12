Liverpool ganha ao City, Chelsea iguala recorde de vitórias do Arsenal

Um golo do holandês Georginio Wijnaldum chegou para o Liverpool vencer hoje em casa o Manchester City, por 1-0, num jogo da 19.ª jornada da liga inglesa de futebol, que manteve o Chelsea na liderança.

Wijnaldum marcou logo aos 8 minutos e garantiu os três pontos aos Liverpool, que se distanciou do City, agora no terceiro lugar a quatro pontos, e manteve a perseguição ao Chelsea. Os “blues” igualaram o recorde de 13 vitórias consecutivas na liga inglesa, que pertencia ao Arsenal, depois de golearem em casa o Stoke City, por 4-2.

Com este triunfo folgado, o Chelsea, que perdeu pela última vez para o campeonato a 24 de Setembro, precisamente no terreno do Arsenal (3-0), manteve os seis pontos de vantagem sobre o Liverpool.

Em Stamford Bridge o jogo chegou empatado a duas bolas até aos 65, altura em que William bisou para o Chelsea. As dúvidas terminaram a cinco minutos do fim, quando Diego Costa marcou o quarto para os anfitriões e fechou o resultado.

Em Old Trafford, no reencontro de José Mourinho com Karanka, adjunto do português no Real Madrid, o Manchester United venceu o Middlesbrough por 2-1, mas não ganhou para o susto.

Depois de uma primeira parte sem golos, os visitantes passaram para a frente do marcador aos 67 minutos, com um golo de Grand Leadbitter, mas o Middlesbrough deixou fugir a vantagem, e os três pontos, nos últimos cinco minutos.

Na reta final do jogo, e em apenas um minuto, o Manchester United deu a volta ao resultado. O francês Antony Martial empatou para os “red devils”, aos 85, e o seu compatriota Pogba fixou o resultado para os anfitriões um minuto depois.

Esta foi a quinta vitória consecutiva no campeonato do Manchester United, que manteve o sexto lugar, mas “colou-se” provisoriamente ao quinto, o Tottenham, que visita no domingo o Watford.

O campeão Leicester regressou às vitórias na liga inglesa, após um empate e uma derrota, graças a um golo do ex-sportinguista Islam Slimani, aos 20 minutos, que valeu os três pontos na receção ao West Ham.

Com este triunfo, a equipa orientada pelo italiano Claudio Ranieri “respira” um pouco melhor no campeonato, mantendo o 15.º lugar, mas com mais seis pontos que o primeiro clube abaixo da “linha de água”, o Sunderland, goleado por 4-1 na visita ao Burnley.

Já o Swansea “afundou-se” no último lugar e já está a quatro pontos do primeiro clube acima da zona de despromoção, o Crystal Palace, que visita no domingo o Arsenal.

Depois da demissão na terça-feira do treinador norte-americano Bob Bradley, que esteve no cargo menos de três meses, o Swansea foi orientado pelo interino Alan Curtis e não evitou uma pesada derrota por 3-0 em casa, diante do Bournemouth.

A equipa forasteira chegou ao intervalo a vencer por duas bolas, após os golos do jovem congolês Benik Afobe, aos 25 minutos, e do escocês Ryan Fraser, aos 45+1. Na segunda parte, o norueguês Joshua King fechou a contagem para os visitantes a dois minutos dos 90.

