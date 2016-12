Biografia de Donald Trump é publicada em Janeiro

Uma biografia do Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual colaboraram 20 jornalistas, Trump Revelado, é uma das novidades do próximo semestre, da Planeta Editora, disse à Lusa fonte editorial.

A biografia Trump Revelado, a sair em Janeiro, é coordenada por Michael Kranish e Marc Fisher, e foi “feita por uma equipa de vinte jornalistas do jornal The Washington Post, que investigou todas as facetas da vida de Donald Trump”.

Esta biografia “aborda desde os antepassados escoceses e alemães de Trump, passando pela infância e adolescência, a vida na faculdade e o arranque profissional, a relação com o pai, com os filhos e com as mulheres – as suas e as dos outros, até aos negócios – do imobiliário aos casinos, dos concursos de beleza à marca roupa, dos bifes ao reality show, adiantou a mesma fonte.

“Toda a vida de Donald Trump está nestas páginas, referindo-se, por exemplo, a fórmula para o sucesso – e a fórmula para mascarar os muitos insucessos”.

A Planeta Editora conta editar no primeiro semestre de 2017, cerca de 15 títulos, entre romances, ensaios, ficção fantástica, thriller, e uma nova colecção, The Trials of Apollo, de Rick Riordan, sairá entre Março e Junho.

Da série Stars Wars, serão editados quatro títulos: Figuras em Crochê e Academia Jedi, em Janeiro, Trilogia do Império Negro, em Fevereiro, e Making of A Guerra das Estrelas, em Março.

Em Fevereiro é publicado o romance O Segredo de Vesálio, de Jordi Llobregat, autor espanhol que vai participar nas Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim.

Esta obra marca a estreia de Llobregat, que a editora aponta “como herdeiro dos grandes textos e personagens de Conan Doyle”.

