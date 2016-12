Risota no quarto de banho

Lavar os dentes com o smartphone ao lado? Parece complicado, mas acaba com a monotonia. Desde que comprei uma escova de dentes eléctrica que se liga por bluetooth a uma aplicação disponível para Android e para iOS, a lavagem dos dentes passou a ser o momento de risota diária lá em casa. Quem me vê entrar no quarto- de-banho com toda aquela tralha pensa: lá está ela com as engenhocas que só lhe complicam a vida. Mas a verdade é que, de todas as vezes que obedeço religiosamente às ordens que me vai dando a aplicação para a lavagem diária dos dentes, fico com aquela sensação reconfortante de um dever bem cumprido. Claro que são vários os passos a dar até aquilo se tornar uma rotina. Primeiro que tudo é preciso instalar a aplicação no nosso smartphone, depois temos de a programar e, de cada vez que vamos lavar os dentes, temos de levar para o quarto-de-banho o suporte com uma ventosa que se cola no espelho e onde vamos inserir o telemóvel.

Quando se utiliza a escova pela primeira vez, podemos programar a forma como queremos fazer a nossa higiene diária — e aí o nosso dentista pode ajudar dizendo quais as zonas que necessitam de mais atenção. Enquanto se está a escovar, através de um programa de “detecção de posição”, vamos seguindo no telemóvel as áreas por onde a escova deve passar e o tempo que devemos demorar em cada uma delas.

Existem também programas específicos para quem usa aparelhos dentários, para quem tem problemas de gengivas, para quem quer combater o mau hálito, para quem quer reduzir a placa bacteriana ou para quem quer branquear os dentes. A escova tem um sensor e por isso muda de cor de cada vez que se faz força a mais nas gengivas e está programada para que cada escovagem de dentes demore pelo menos dois minutos. Além disso, a aplicação lembra o utilizador de que também deve escovar a língua (e explica-lhe como), que deve usar o fio dentário e finalizar a limpeza bochechando com o elixir dentário. Para quem quer aproveitar o tempo de lavagem mantendo-se informado, a aplicação vai mostrando as marcações que temos na agenda para esse dia, as últimas notícias fotografias e vídeos do dia e ainda citações de frases ditas por famosos. Tal como nos jogos, vai-se recebendo medalhas por bom comportamento. Claro que ao fim de algumas semanas desta rotina diária pode acontecer que se comece a aldrabar e a saltar etapas...

