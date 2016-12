A versão portuguesa de Carpool Karaoke, cortesia da PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) continua a dar cartas nas redes sociais. Agora, deixou no Facebook uma mensagem de bom ano aos portugueses: "Sejam felizes e divirtam-se, mas não transformem a estrada numa selva. Bom ano com o nosso #carpoolkaraoke".

PUB

A mensagem é acompanhada por um vídeo inspirado em Carpool Karaoke, famoso segmento de James Cordon no programa The Late Late Show, do canal norte-americano CBS. Aí, três agentes da PSP cantam (ou tentam cantar) o temaa The Lion Sleeps Tonight.

PUB

Cordon popularizou este segmento no EUA e por todo mundo ao juntar celebridades no carro, durante uma viagem onde cantam diferentes músicas. Já participaram celebridades como Michelle Obama, Britney Spears, Jennifer Lopez, Mariah Carey ou George Michael.

PUB