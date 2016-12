Metro de Lisboa com oito estações abertas durante toda a noite na passagem de ano

A linha azul do Metro de Lisboa vai funcionar durante toda a noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro. Vão estar abertas as estações de Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, Praça de Espanha, Marquês de Pombal, Baixa-Chiado e Santa Apolónia.

Há ainda excepções nas horas de fecho das estações. Na noite de 31 de Dezembro, a estação de Terreiro do Paço encerra às 23h45 devido aos festejos de passagem de ano a decorrer no local, informa a nota publicada no site do Metropolitano de Lisboa. A estação de Arroios também fecha às 21h, de forma a permitir a circulação de seis carruagens na linha verde.

As restantes estações encerram no horário normal, à 1h.

"Deixe o carro num dos parques de estacionamento próximo das estações abertas e utilize o metro nas suas deslocações na cidade", lê-se na nota publicada esta sexta-feira.

O Metro do Porto também vai funcionar a noite de passagem de ano, à excepção da linha violeta. Esta linha, que liga o aeroporto ao Estádio do Dragão, encerra à 1h. Haverá ainda um reforço da frequência do metro na cidade, a partir das 19h de sábado, e um aumento do número de veículos duplos em circulação.

