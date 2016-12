Governo aprova apoio comunitário de 280 mil euros para Loures e Mafra

Oito projectos relacionados com o sector agrícola nos concelhos de Loures e Mafra vão receber 280 mil euros de fundos comunitários, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR2020), anunciou esta sexta-feira a associação promotora.

Os projectos que dizem respeito a pequenos investimentos nas explorações agrícolas e na transformação e comercialização de produtos agrícolas são geridos pela Associação de Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia (A2S), criada pelos municípios de Loures, Sintra e Mafra.

A A2S foi criada em 2015 por estes municípios com intuito de apoiar, com recurso a fundos comunitários, projectos que contribuam para desenvolvimento das zonas rurais daqueles concelhos.

Em declarações à agência Lusa, a directora executiva da A2S, Márcia Mendes, congratulou-se com o facto da gestora do PDR2020 ter aprovado os primeiros oito projectos para a região saloia, que têm previsto um investimento total de 700 mil euros, estimando poder criar cerca de dez postos de trabalho.

"Estamos efectivamente muito felizes porque foram os primeiros projectos a serem desbloqueados e sabemos que vão ser muito importantes para a região saloia", sublinhou.

Nesse sentido, a responsável explicou que os promotores dos oito projectos agora aprovados estão em condições de assinar os contratos de financiamento com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), para que sejam reembolsados a fundo perdido em cerca de 40% das despesas a realizar entre 2017 e 2018.

Márcia Mendes adiantou ainda que a partir de 02 de Janeiro se irá iniciar o segundo período para a apresentação de candidaturas, onde estará em concurso uma dotação de cerca de 310 mil euros e onde estará previsto um investimento total de 800 mil euros nos concelhos de Loures, Mafra e Sintra.

