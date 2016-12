Nas mensagens de Ano Novo, PCP olha para dentro e BE para fora

Catarina Martins e Jerónimo de Sousa escolheram registos totalmente distintos para as mensagens de Ano Novo que gravaram em vídeo. Mas ambos falam de perigos e de esperança, ambos enaltecem o ano de 2016 em Portugal e fazem votos de que em 2017 se possa manter e aprofundar o rumo.

Mas os cenários e o enquadramento não podiam ser mais contrastantes. A coordenadora do Bloco de Esquerda centra-se nos cenários de guerra na Síria e no Iraque para dizer que “2017 é o ano de todos os perigos, o maior de todos é o perigo de cairmos no medo”. “A Europa falhou em tudo e o pior é que falhou nos direitos humanos. (…) A Europa fechou-se”, diz Catarina Martins. E lamenta que a Europa tenha deixado “o mais pobre dos seus países, a Grécia, a gerir sozinha a maior crise humanitária”.

Mas nesta Europa fechada, Catarina não encaixa Portugal. “Não podemos parar sozinhos a vergonha humanitária no Médio Oriente. Mas Portugal pode ser um exemplo na Europa, abrindo os braços aos refugiados com a generosidade que falta à mesquinha elite europeia”, defende a bloquista. Que elogia as virtudes lusas: “Somos um povo com sentido de humanidade”, diz, enquanto as imagens mostram Aristides de Sousa Mendes, o embaixador português que salvou centenas de vidas durante a II Guerra Mundial. “É essa força que vence todo o medo, toda a política de ódio, todos os demagogos, os muros e o arame farpado”, acrescenta, enquanto as imagens recordam acções de solidariedade nacionais com Timor Lorosae contra a opressão indonésia.

“Portugal não é um país de medo, é um povo de solidariedade”, conclui a bloquista na mensagem em vídeo disponível no site Esquerda.net. E é já no fim que deixa a única referência à política interna desta mensagem: “Neste ano que passou, conseguimos provar à Europa que não é necessário empobrecer e castigar sempre os mais pobres. Agora, Portugal terá de fazer a sua parte no apoio aos refugiados e contra a lógica da guerra”. E por fim uma nota de esperança: “Faço votos para que em 2017 consigamos vencer todos os perigos”.

PCP e a política interna

Já Jerónimo de Sousa, que gravou uma mensagem a ser transmitida como tempo de antena, coloca todas as fichas na política interna. “2017 está aí e com ele desejamos e tudo faremos para que se renove e amplie o horizonte de esperança que a luta dos trabalhadores e do nosso povo abriu e com ela também a actual fase da vida política nacional”, começa o líder comunista.

Jerónimo recorda “os avanços na reposição de rendimentos e dos direitos dos trabalhadores, no estímulo às micro, pequenas e médias empresas, o reforço da garantia dos direitos à saúde, à educação, à cultura, à segurança social”, sublinhando que o PCP neles participou com as suas propostas.

Na sua visão, os resultados desta nova fase “são ainda limitados porque limitadas são ainda as políticas e opções da acção governativa para dar resposta aos graves problemas nacionais que anos e anos de política de direita e de intervenção externa impuseram”. E recorda ainda as duras realidades do desemprego, o trabalho precário, a imigração de jovens, os baixos salários e reformas, as desigualdades sociais e regionais.

“Portugal não pode deixar passar mais tempo adiando opções indispensáveis ao seu desenvolvimento”, proclama o secretário-geral do PCP, entrando sem medo nos territórios políticos que o afastam do PS. “A opção é encontrar uma resposta duradoura para os problemas nacionais” e esta passa por “enfrentar o problema da dívida, preparar o país para se libertar da submissão ao euro, rejeitar o tratado orçamental, assegurar o controlo público sobre a banca e o sector financeiro”.

O sinal de esperança vem com o novo ano: “Vamos iniciar 2017 convictos que é possível dar um salto qualitativo na luta pela alternativa”, conseguir “novos e mais decisivos avanços no melhoramento das condições de vida do nosso povo”. E uma nota final de propaganda. “Podem contar com este partido, é com confiança que encaramos em 2017. É possível um Portugal mais justo, mais solidário e mais desenvolvido”.

