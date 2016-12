Manifesto dos tristes, pela alegria que é coisa séria

Hoje é dia 30? Não dei por ela. Nunca me lembro de números. Nunca me lembro que num dia ainda é ano velho e no outro já é novo. As transições bruscas até têm piada, eu por exemplo peço sempre doze desejos e engulo as passas todas, mas não faz sentido nenhum. Ninguém fica novo de um dia para o outro, nem os dias. Os dias são como nós, velhos e novos ao mesmo tempo todos os dias. Alegres e tristes ao mesmo tempo, todos os dias.

PUB

Eu consigo estar alegre e triste ao mesmo tempo, quase sempre, todos os dias. Por exemplo, no outro dia estava a conversar com um amigo sobre o único dia que me intriga. Não é o primeiro dia do ano, não é o último, não é nada disso de ser novo ou velho. O dia que me intriga é o Dia de São Nunca à Tarde, até lhe dou direito a maiúsculas e eu embirro com maiúsculas.

O Dia de São Nunca à Tarde intriga-me, mas é um bom exemplo disso de estar alegre e triste ao mesmo tempo. Dia de São Nunca percebe-se, e há uma explicação, mas à tarde? Porquê à tarde? É uma ironia, mas implico com ela. Porque é que São Nunca há de chegar à tarde? Porque não de manhã, para arrumar logo com o assunto? Ou, se é mesmo para nunca chegar, então que chegue à noite, ou de madrugada, sei lá.

PUB

Eu e o meu amigo fartámo-nos de rir à procura do momento do dia mais lógico para São Nunca chegar. Eu estava alegre, mas o pensamento que me motivou a dúvida foi triste. Alegre, triste, cómico, foi tudo ao mesmo tempo. É por isso que não gosto da ideia da alegria sozinha, sem companhia. Mesmo quando estou triste, estou a sorrir. É uma confusão, gosto dessa confusão. Da confusão de não saber se ainda é dia 31, se já é dia 1, se já é tudo velho e vai tudo pela janela ou tudo novo pronto a estrear.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Gosto dessa confusão. De estar e não estar à espera de um santo, do São Nunca. De ter decidido que, a mim, ele não chegará à Tarde, nem que venha com maiúscula. Também já decidi que, quando chegar, nem alegre vou ficar. No Dia São Nunca à Tarde, estarei de trombas, ou arreliada, ou farta, ou implicativa, ou triste, essas coisas que as pessoas estão porque ninguém está sempre alegre. O meu Dia de São Nunca até pode chegar num ano muito velho, não precisa de ser novo. De tarde é que não, não faz sentido. Prefiro que o meu Dia São Nunca chegue de madrugada. Estarei à espera dele triste como a noite, que é outra expressão que não entendo. A noite é tão bonita. E alguma tristeza também.

Irritam-me os saltos e os brindes e o fogo-de-artifício naquele preciso segundo à meia-noite, 3,2,1, em que fazemos de conta que tudo o que é velho desaparece e abrimos espaço para o novo dia. É uma alegria. Irrita-me, mas lá estarei, é claro, de sorriso aberto, à espera de um segundo. Sou capaz de tudo e do seu contrário num só momento. Do velho e do novo. Do triste e do alegre. Do nunca e do sempre. E não quero ter de escolher. Nem no Dia de São Nunca à Tarde, não vá ele chegar mesmo. Esse dia que nunca, nunca chega e do qual podemos estar sempre, sempre à espera. Gosto dessa confusão.

Na verdade, nem quero que ele chegue só de madrugada. Quero que chegue de manhã, com o sol, à tarde, como combinado, à noite, triste como ela, de madrugada como se viesse anunciar um novo dia. Não quero que chegue com nevoeiro, mas até podia ser. Já sei que vai chegar aos tropeções, numa confusão. Tanto tempo à espera, tanto tempo para nos prepararmos, e ele vai chegar assim de repente, a correr, num segundo, tal e qual como o ano novo. Hoje já é dia 30?

PUB